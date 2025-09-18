EN
Экономика

Собянин рассказал о важности «аккуратного» повышения налогов в России

2 минуты чтения 14:55 | Обновлено: 14:56

Власти России вынуждены повышать налоги «аккуратно» из-за снижения роли крупных компаний в формировании налогооблагаемой базы. Об этом, как передает РБК, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме.

Столичный градоначальник пояснил, что аккуратность в повышении налогов обусловлена тем, что бюджет начинает зависеть не от крупнейших, в том числе нефтегазовых компаний, а от среднего и малого бизнеса. Поэтому, по его словам, «очень важно смотреть, кто платит» деньги государству.

При этом Собянин подчеркнул, что главный принцип в системе налогообложения — справедливость, но в то же время посетовал, что он не всегда соблюдается. «Сегодня что происходит? Два соседа живут на одной лестничной площадке. Работают на одном предприятии, ну, может, на разных. Один работает на постоянной основе, а другой как самозанятый. Один платит 47% в федеральный бюджет налоги, а другой — 5%. Живут они одинаково, получают одинаковые доходы», — привел пример мэр Москвы.

В то же время, по его словам, повышение налогов чревато уходом налогоплательщиков в тень. «Чем больше мы увеличиваем налоговые изъятия, тем больше стимулов переходить в серый или теневой сектор», — пояснил он.

С 1 января 2025 года в России начала действовать новая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, теперь доходы россиян до 2,4 миллиона рублей в год облагаются 13% НДФЛ; от 2,4 до 5 миллионов рублей — 15%; от 5 до 20 миллионов рублей — 18%; от 20 до 50 миллионов — 20%. Все доходы выше 50 миллионов рублей облагаются 22% налогом. 

