Экономика

Минфин назвал «решающий фактор» для курса рубля

2 минуты чтения 21:02

Уровень ключевой ставки сейчас является основным фактором, влияющим на изменение курса рубля, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Об этом чиновник заявил РБК во время Московского финансового форума.

«Я считаю, что на данном этапе ставка — это решающий фактор», — сказал Моисеев. Он напомнил, что курс рубля начал падать, когда «все стали думать», что Центробанк снизит ключевую ставку на два процентных пункта. «У нас все как в открытых разных экономиках», — добавил чиновник.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме сегодня призвала ориентироваться на рыночный курс рубля, а не ждать, что ЦБ «подкрутит» его.

«Укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько ослаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким», — рассказала Набиуллина.

Сегодня Центробанк продолжил снижать курс рубля. Вчера ЦБ установил курс на 18 сентября в 83 рубля за доллар, а 19 сентября он составит уже 83,17 рубля. Евро завтра будет стоить 98,98 рубля, а юань — 11,67 рубля.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых 12 сентября. Регулятор указал, что принял такое решение, потому что российская экономика возвращается к «сбалансированному росту».

4 сентября ослабление курса рубля из-за возможного снижения ключевой ставки предсказал глава Сбера Герман Греф. Он заявил, что снижение курса рубля продолжится до конца года.

