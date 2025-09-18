Двое россиян на год застряли на Шри-Ланке из-за сбора насекомых

Двое россиян Н.И. Кольчевский и С.А. Курылев вернулись из Шри-Ланки спустя год после того, как местные власти завели против них уголовное дело о незаконном сборе насекомых и других животных, сообщил МИД РФ. Посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян уточнил ТАСС, что каждому из них суд назначил штраф 30 тысяч долларов.

По данным ТАСС, молодым людям были предъявлены обвинения по более чем одной тысяче пунктов. Изначально каждому из них назначили штраф в размере 110 миллионов ланкийских рупий (около 370 тысяч долларов). По словам российского посла, дипломатам и адвокатам удалось сократить количество обвинений почти в два раза, поэтому штраф был уменьшен до 30 тысяч долларов на человека.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ пишет, что штраф в 110 рупий стал самым высоким за всю историю Департамента охраны дикой природы Шри-Ланки. Во время разбирательства россияне находились под подпиской о невыезде после уплаты залога и не могли покинуть островное государство.

Год назад российские дипломаты сообщили, что ланкийская экологическая полиция задержала двоих россиян в возрасте 17 и 21 лет. Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников рассказал ТАСС, что россияне были задержаны за ловлю ящериц.

После задержания россиян посольство опубликовало призыв не нарушать законодательство Шри-Ланки, особенно по природоохранным вопросам.

«В Шри-Ланке запрещен сбор фауны и флоры во всех местах, включая национальные парки, заказники и не отнесенные к этим категориям земли. Подобная деятельность даже в обычном лесу, а также попытки вывезти образцы из страны влекут за собой уголовную ответственность с крупным денежным штрафом и тюремным сроком. Аналогичные правила действуют и в случае сбора представителей морской фауны (исключение составляет только организованная рыбалка)» — заявили российские дипломаты.

Посольство России попросило сообщать российским правоохранительным органам или дипломатам о просьбах «привезти несколько редких муравьев в энтомологическую коллекцию» или «наловить морских обитателей за достойное вознаграждение».