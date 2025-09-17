Россияне не справляются с выплатами по кредитам

22% россиян не справляются с выплатами по кредитам. Почти каждый пятый житель страны тратит на погашение займов больше половины своего бюджета, а 21% россиян считает свою кредитную нагрузку слишком высокой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

По словам председателя КонфОП Дмитрия Янина, «здоровое кредитование» подразумевает, что люди тратят на выплаты по кредитам не более 30% от своих доходов. Однако в реальности оказывается, что обязательства по займам превышают финансовые возможности россиян. Это, отметил Янин, подвергает их высоким финансовым и социальным рискам, поскольку невыплата кредита грозит штрафами, судебными разбирательствами и принудительным взысканием.

При этом опрос показал, что более половины россиян не знают о процедуре банкротства. Только 13% респондентов заявили о готовности воспользоваться этим механизмом, тогда как 14% рассказали, что имеют о нем лишь общие представления.

В то же время данные проекта Народного фронта «За права заемщиков» показали, что 28% россиян тратят на погашение кредитов от половины до 100% своих доходов. По словам руководителя организации Евгении Лазаревой, 22% россиян тратят на долги по займам 30–50% доходов, а чуть менее половины считают уровень своей закредитованности невысоким.

Лазарева отметила, что у некоторых россиян с 10 и более кредитами нет официальных доходов, из-за чего они, по мнению эксперта, берут новые кредиты на погашение старых. Лазарева считает, что такие люди сталкиваются с трудностями в области финансового планирования и финансовой грамотности, а также имеют склонность влезать в импульсивные долги.

Представители Т-Банка и ВТБ отметили, что российские финансовые организации предлагают людям несколько путей решения проблемы, когда они не могут платить по кредитам. Ими могут быть, например, снижение платежей за счет реструктуризации и рефинансирования. Представители банков заявили, что при отсутствии возможности платить по займам клиентам нужно в первую очередь обратиться в банк, чтобы узнать о возможных решениях в сложившейся ситуации, а к процедуре банкротства стоит прибегать только в крайнем случае.