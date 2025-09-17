EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне не справляются с выплатами по кредитам

2 минуты чтения 12:30

22% россиян не справляются с выплатами по кредитам. Почти каждый пятый житель страны тратит на погашение займов больше половины своего бюджета, а 21% россиян считает свою кредитную нагрузку слишком высокой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

По словам председателя КонфОП Дмитрия Янина, «здоровое кредитование» подразумевает, что люди тратят на выплаты по кредитам не более 30% от своих доходов. Однако в реальности оказывается, что обязательства по займам превышают финансовые возможности россиян. Это, отметил Янин, подвергает их высоким финансовым и социальным рискам, поскольку невыплата кредита грозит штрафами, судебными разбирательствами и принудительным взысканием.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

При этом опрос показал, что более половины россиян не знают о процедуре банкротства. Только 13% респондентов заявили о готовности воспользоваться этим механизмом, тогда как 14% рассказали, что имеют о нем лишь общие представления.

В то же время данные проекта Народного фронта «За права заемщиков» показали, что 28% россиян тратят на погашение кредитов от половины до 100% своих доходов. По словам руководителя организации Евгении Лазаревой, 22% россиян тратят на долги по займам 30–50% доходов, а чуть менее половины считают уровень своей закредитованности невысоким.

Лазарева отметила, что у некоторых россиян с 10 и более кредитами нет официальных доходов, из-за чего они, по мнению эксперта, берут новые кредиты на погашение старых. Лазарева считает, что такие люди сталкиваются с трудностями в области финансового планирования и финансовой грамотности, а также имеют склонность влезать в импульсивные долги.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Представители Т-Банка и ВТБ отметили, что российские финансовые организации предлагают людям несколько путей решения проблемы, когда они не могут платить по кредитам. Ими могут быть, например, снижение платежей за счет реструктуризации и рефинансирования. Представители банков заявили, что при отсутствии возможности платить по займам клиентам нужно в первую очередь обратиться в банк, чтобы узнать о возможных решениях в сложившейся ситуации, а к процедуре банкротства стоит прибегать только в крайнем случае.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве