EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Трампа заподозрили в попытке уклониться от введения санкций против России

2 минуты чтения 23:52 17 сентября

Президент США Дональд Трамп пытается уклониться от введения новых санкций против России, выдвигая заведомо невыполнимые требования к странам Европы. Так считают власти некоторых стран ЕС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов.

Ранее Трамп объявил о готовности ввести «серьезные» санкции против России, но выдвинул условие, которое перед эти должны выполнить страны НАТО. Оно заключается в отказе от закупок российской нефти. Одновременно он призвал ввести пошлины на товары из Китая в размере 50-100%.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Журналисты отмечают, что прямо сейчас страны Евросоюза не готовы выполнить это требование. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет настаивать на ускорении отказа от российских энергоносителей с расчетом, что страны Евросоюза перестанут закупать их уже к 2027 году. Однако такая мера, вероятно, вызовет серьезное сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, зависимых от импорта из России.

Российские энергоносители продолжают покупать и крупнейшие экономики Европы — Германия, Франция и Италия. Авторы материала отмечают, что санкции ЕС пока не смогли парализовать военную промышленность России, трудности с согласованием общих решений приводят к тому, что Евросоюз не может реализовать обещание начать закупать американское оружие для поддержки Украины.

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

Евросоюз не собирается вводить прямые пошлины на товары из Индии и Китая, пишут журналисты. ЕС склоняется к санкциям против компаний и лиц, нарушающих уже действующие ограничения — ожидается, что ряд китайских организаций попадут в ближайший пакет санкций. Также Трамп призывает Европу использовать для поддержки Киева замороженные российские активы — но сам не вводит дополнительных ограничений, которые ранее анонсировал.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве