СМИ: Трампа заподозрили в попытке уклониться от введения санкций против России

Президент США Дональд Трамп пытается уклониться от введения новых санкций против России, выдвигая заведомо невыполнимые требования к странам Европы. Так считают власти некоторых стран ЕС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов.
Ранее Трамп объявил о готовности ввести «серьезные» санкции против России, но выдвинул условие, которое перед эти должны выполнить страны НАТО. Оно заключается в отказе от закупок российской нефти. Одновременно он призвал ввести пошлины на товары из Китая в размере 50-100%.
Журналисты отмечают, что прямо сейчас страны Евросоюза не готовы выполнить это требование. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет настаивать на ускорении отказа от российских энергоносителей с расчетом, что страны Евросоюза перестанут закупать их уже к 2027 году. Однако такая мера, вероятно, вызовет серьезное сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, зависимых от импорта из России.
Российские энергоносители продолжают покупать и крупнейшие экономики Европы — Германия, Франция и Италия. Авторы материала отмечают, что санкции ЕС пока не смогли парализовать военную промышленность России, трудности с согласованием общих решений приводят к тому, что Евросоюз не может реализовать обещание начать закупать американское оружие для поддержки Украины.
Евросоюз не собирается вводить прямые пошлины на товары из Индии и Китая, пишут журналисты. ЕС склоняется к санкциям против компаний и лиц, нарушающих уже действующие ограничения — ожидается, что ряд китайских организаций попадут в ближайший пакет санкций. Также Трамп призывает Европу использовать для поддержки Киева замороженные российские активы — но сам не вводит дополнительных ограничений, которые ранее анонсировал.