Названы самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным видом рака у российских женщин является рак молочной железы, у мужчин — рак предстательной железы. Об этом со ссылкой на академика РАН и главного онколога Минздрава России Андрея Каприна пишет РБК.

Каприн также рассказал, что в тройку самых распространенных раковых заболеваний у мужчин входят рак бронхов, трахеи, легких, а также колоректальный рак. Среди женщин колоректальный рак также входит в топ-3 по распространенности вместе с раком тела матки.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

В 2024 году заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии Алексей Трякин рассказал, что в список самых распространенных раковых заболеваний среди россиян также входят рак желудка и опухоли кожи.

По данным Трякина, около 600 тысяч человек в России ежегодно заболевают онкологическими заболеваниями, излечивается от них примерно половина пациентов. Наибольший риск развития таких заболеваний у пожилых людей, к 75 годам вероятность появления какого-либо онкологического заболевания составляет около 23-25%, рассказал Трякин.

В августе 2025 года директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал появление в России бесплатной для пациентов вакцины против рака. Он заявил, что препарат в тестовом формате начнет вводиться людям, страдающим от меланомы, уже в ближайшие месяцы.

Самое массовое самоубийство в США Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне Общество 24 минуты чтения

Гинцбург рассказал, что препарат будет создаваться индивидуально для каждого больного по его персонально-генетическим данным, его нельзя будет вводить другим людям. Из-за этого российские власти вынуждены были разработать особое постановление, регулирующее использование вакцины.

Ранее Каприн сообщил о вакцине от рака под названием «Энтеромикс» — ее производство обходится государству в 300 тысяч рублей, но пациенты будут получать препарат бесплатно.