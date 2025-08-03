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Общество

Россияне смогут получать бесплатную вакцину от рака

2 минуты чтения 12:12

В России уже в ближайшие месяцы пациенты смогут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака. Об этом «РИА Новости» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы», — рассказал Гинцбург.

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Он уточнил, что Центр Гамалеи занимается исключительно производством вакцины. По его словам, препарат будет передан в институт имени Герцена и центр онкологии имени Блохина.

«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов <…> поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление. И там совершенно другая регуляторика, которая применяется впервые», — добавил Гинцбург.

По его словам, новой российской вакциной уже заинтересовались в других странах, в общей сложности к нему поступило около десятка соответствующих писем.

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В июне главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что российские специалисты приступили к клиническим испытаниям вакцины от рака под названием «Энтеромикс». По его словам, препарат называют «вакциной» из-за метода его создания — из ослабленных опухолевых клеток, аналогично ослабленным микроорганизмам в профилактических вакцинах. Каприн подчеркнул, что вакцина — это медицинский препарат биологического происхождения. 

В декабре 2024 года он утверждал, что вакцина будет обходиться государству в 300 тысяч рублей, однако пациенты смогут получить ее бесплатно.

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