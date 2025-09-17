Названо «самое счастливое» место для отдыха

Туристическое агентство BookRetreats разработало рейтинг под названием «Индекс счастья в отпуске». Его авторы оценили 47 городов по пяти критериям и назвали «самый счастливый» город для отдыха. На это обратил внимание TimeOut.

В эти пять критериев вошло количество солнечного света, который стимулирует выработку серотонина, помогающего регулировать настроение, улучшать сон и чувствовать спокойствие. Также он способствует синтезу витамина D, который важен как для физического, так и для психического здоровья, отметили авторы рейтинга.

Кроме того, они опирались на показатели качества сна, который при спокойной обстановке помогает сбалансировать уровень серотонина и дофамина, а также снизить уровень кортизола — гормона стресса. Еще одним критерием стало здоровое питание — предпочтение отдавалось городам, где можно есть свежие продукты, содержащие полезные жиры и клетчатку, которые способствуют здоровью мозга и эмоциональному благополучию.

Также в число критериев вошло время, которое можно провести в каждом городе на природе, и доступность физических упражнений.

С учетом этих параметров самым подходящим для счастливых путешествий городом оказался Лиссабон. «Наш анализ показывает, что оживленная португальская столица выделяется по многим показателям хорошего самочувствия, среди которых особенно выделяется ее гастрономическая жизнь», — заявили авторы исследования.

Отмечается, что почти 10% ресторанов Лиссабона считаются полезными для здоровья — это больше, чем в Париже, Токио и Нью-Йорке. Далее в рейтинге идут Хельсинки. Эксперты считают, что ключевым фактором привлекательности столицы Финляндии является ее природа. Так, на одного человека здесь приходится около 126 квадратных метров зелени. Также Хельсинки стали лидером по качеству сна.

На третьем месте расположился Орландо во Флориде, который составители списка назвали мировой столицей тематических парков. Город входит в топ самых зеленых мест в США, а количество солнечных часов здесь достигает почти трех тысяч в год.

Замыкают топ-5 самых счастливых городов для путешествий греческие Афины и шотландский Эдинбург. Авторы рейтинга также назвали самые солнечные города в мире — ими оказались Дубай, Каир, Доха, Лос-Анджелес и Орландо. Самыми приспособленными для пеших прогулок стали Афины, Хельсинки, Нью-Йорк, Цюрих и Прага, а самыми зелеными, помимо Орландо, — Чикаго, Манчестер и Хельсинки.

