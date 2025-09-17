EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые разработали способный предсказать риск развития сотен заболеваний искусственный интеллект

2 минуты чтения 21:52 | Обновлено: 21:54

Ученые из Европейской молекулярно-биологической лаборатории, Немецкого центра исследований рака и Копенгагенского университета разработали генеративный искусственный интеллект Delphi-2M. Он умеет предсказывать риск развития более чем 1000 заболеваний, пишет The Guardian со ссылкой на статью в журнале Nature.

ИИ ищет «медицинские события» в истории болезни пациента и анализирует образ его жизни — наличие или отсутствие ожирения, склонность к употреблению алкоголя и курению, а также пол и возраст. Delphi-2M анализирует и анонимизированные данные историй болезни других людей, чтобы предсказывать динамику развития заболеваний.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Delphi-2M обучен и протестирован с использованием данных 400 тысяч пациентов из базы данных UK Biobank и почти двух миллионов жителей Дании, информацию о них ученые получили из датского национального реестра пациентов. ИИ оценивает вероятность развития у человека раковых и респираторных заболеваний, болезней сердца, диабета и других недугов.

Исполнительный директор Европейской молекулярно-биологической лаборатории Эван Бирни рассказал, что ИИ могут начать использовать для работы с пациентами уже через несколько лет. Он считает, что работать с Delphi-2M начнут врачи — с его помощью они смогут выделить основные риски для здоровья своих посетителей и выдать им рекомендации.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Бирни согласился, что некоторые советы могут быть очевидными — курящим будут предлагать бросить курить, людям с лишним весом советовать похудеть. Однако ценность инструмента будет заключаться в том, что он поможет выдавать конкретные рекомендации для каждого из заболеваний.

Главное отличие Delphi-2M от других инструментов ИИ в медицинской сфере заключается в его способности предсказывать развитие сразу нескольких болезней одновременно. Этого, по словам авторов разработки, пока не умеют другие модели, специализирующиеся на отдельных заболеваниях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве