Ученые разработали способный предсказать риск развития сотен заболеваний искусственный интеллект

Ученые из Европейской молекулярно-биологической лаборатории, Немецкого центра исследований рака и Копенгагенского университета разработали генеративный искусственный интеллект Delphi-2M. Он умеет предсказывать риск развития более чем 1000 заболеваний, пишет The Guardian со ссылкой на статью в журнале Nature.

ИИ ищет «медицинские события» в истории болезни пациента и анализирует образ его жизни — наличие или отсутствие ожирения, склонность к употреблению алкоголя и курению, а также пол и возраст. Delphi-2M анализирует и анонимизированные данные историй болезни других людей, чтобы предсказывать динамику развития заболеваний.

Delphi-2M обучен и протестирован с использованием данных 400 тысяч пациентов из базы данных UK Biobank и почти двух миллионов жителей Дании, информацию о них ученые получили из датского национального реестра пациентов. ИИ оценивает вероятность развития у человека раковых и респираторных заболеваний, болезней сердца, диабета и других недугов.

Исполнительный директор Европейской молекулярно-биологической лаборатории Эван Бирни рассказал, что ИИ могут начать использовать для работы с пациентами уже через несколько лет. Он считает, что работать с Delphi-2M начнут врачи — с его помощью они смогут выделить основные риски для здоровья своих посетителей и выдать им рекомендации.

Бирни согласился, что некоторые советы могут быть очевидными — курящим будут предлагать бросить курить, людям с лишним весом советовать похудеть. Однако ценность инструмента будет заключаться в том, что он поможет выдавать конкретные рекомендации для каждого из заболеваний.

Главное отличие Delphi-2M от других инструментов ИИ в медицинской сфере заключается в его способности предсказывать развитие сразу нескольких болезней одновременно. Этого, по словам авторов разработки, пока не умеют другие модели, специализирующиеся на отдельных заболеваниях.