Женщины начали избавляться от грудных имплантов

Женщины стали чаще обращаться к хирургам с просьбой удалить поставленные ранее грудные импланты. В социальных сетях набирают популярность ролики, в которых пользовательницы делятся опытом удаления имплантов и показывают себя «до» и «после» процедуры. Об этом пишет CNN.

По данным издания, в США с 2020 года количество таких операций увеличилось на 66%. CNN приводит истории американок, которые решились на операцию по разным причинам. Так, фитнес-тренер и модель Кейти Корио из Сан-Диего рассказала, что, когда ей было 24 года и она делала карьеру в фитнес-индустрии, установка имплантов даже не вызывала у нее вопросов. «Все это делали, и казалось, что от тебя просто ждут того же», — вспоминает она. Но к 30 годам импланты стали вызывать у Корио дискомфорт. Дополнительную тревогу вызвало сообщение о том, что именно ее модель имплантов отзывается из-за связи с редкой формой лимфомы. В феврале 2025 года Корио удалила импланты и подробно описала процесс в социальных сетях.

Я сделала пластику носа и пожалела Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней Общество 6 минут чтения

Еще одна собеседница издания — диетолог Эйприл Болл из Калифорнии — носила импланты 18 лет. По ее словам, изначально хирург сделал ей размер груди больше желаемого, аргументируя это тем, что «женщины потом жалеют, что выбрали маленький». После развода Болл решила удалить импланты и совместить операцию с подтяжкой груди. Она призналась, что процедура обошлась примерно на 10 тысяч долларов дороже, чем первоначальная установка.

Некоторые пациентки сообщают не только о физическом дискомфорте, но и о симптомах так называемой болезни грудных имплантов, связанной с хронической усталостью, туманом в голове, болях в суставах. Хотя эта симптоматика пока не признана официальным диагнозом, регулятор FDA в 2021 обновил рекомендации, указав на возможные системные осложнения. В ряде исследований отмечено, что удаление имплантов приносит значительное облегчение.

Пластические хирурги, опрошенные CNN, отмечают, что на рост числа операций влияют не только медицинские показания, но и социальные факторы. Некоторые врачи отговаривают женщин от полного удаления, предлагая лишь уменьшить размер имплантов, что подрывает доверие пациенток. «Это ваше тело. Если вы больше не хотите импланты, разве не ваше право их удалить?» — говорит нью-йоркский хирург Нина Найду.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

Социальные сети стали для женщин главными площадками для обмена опытом. Пользовательницы делятся своими историями, предупреждают о рисках и обсуждают, каких хирургов выбирать или избегать. Такие видео стали появляться и в российском сегменте соцсетей. Например, одна из блогеров подробно рассказала о своей мотивации и отметила, что пятеро врачей предложили ей заменить импланты, а не удалять их полностью.

При этом врачи предупреждают об опасности советов в интернете — например, призывов обязательно удалять не только сами импланты, но и образовавшуюся вокруг них рубцовую оболочку. Такая дополнительная операция называется полной капсулэктомией. Она нужна только при осложнениях, но в соцсетях ее нередко представляют как обязательную при любых удалениях, хотя научных доказательств этому нет, подчеркивает CNN.