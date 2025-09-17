EN
Зеленский рассказал о грядущих российских наступлениях

2 минуты чтения 14:16 | Обновлено: 14:40

Россия готовит еще два крупных наступления на востоке Украины этой осенью, заявил в интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что ВСУ уже удалось успешно остановить три тяжелые наступательные кампании российской армии.

Зеленский назвал «ложью и манипуляциями» утверждения о том, что российские войска смогут захватить Сумы. Также он добавил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом сказал ему, что Россия не сможет оккупировать весь восток Украины.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

«Сейчас они готовят еще два наступления на эту осень. Я считаю, что планы россиян пошли гораздо хуже, чем они планировали, и гораздо хуже, чем Путину сообщили. Я не думаю, что Путин знает об этом», — сказал Зеленский.

Украина ожидает новых поставок американских систем противовоздушной обороны к октябрю, сообщил Зеленский. По его словам, если этого не произойдет, риск того, что план Путина сработает, увеличится.

Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сможет подробно обсудить с Трампом вопрос гарантий безопасности для Украины во время государственного визита президента США в Великобританию.

Как понять логику мясорубки?
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
Политика7 минут чтения

«Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — заявил Зеленский.

Трамп анонсировал отправку в Украину 17 комплексов ПВО Patriot в июле. Вчера во время пресс-подхода перед вылетом в Великобританию Трамп не ответил прямо на вопрос украинской журналистки о том, когда системы будут доставлены в Украину. При этом он сказал, что у Украины есть «серьезные проблемы».

