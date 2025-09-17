94-летняя женщина стала центром притяжения туристов в итальянскую деревню

Маргарита Чиарлетта, 94-летняя женщина из деревни Сканно в итальянском регионе Абруццо, начала привлекать туристов в свой населенный пункт — они приезжают, чтобы сфотографироваться с ней, пишет CNN.

Журналисты утверждают, что посетители деревни ищут Чиарлетту и стучат в двери домов до тех пор, пока не найдут ее и не сделают с ней селфи. Секрет заключается в одежде женщины — она последняя, кто носит традиционный наряд Сканно, история которого насчитывает несколько сотен лет, каждый день.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими Мир 7 минут чтения

Сама Чиарлетта не считает себя звездой и старается избегать внимания. Она говорит о себе как о простой женщине, гордящейся своими корнями. Чиарлетта носит одно и то же платье из темной шерсти с длинными черными рукавами и повязкой из хлопка на голове с 18 лет. «Мне всегда нравилось это платье, и я горжусь тем, что ношу его», — рассказала она журналистам CNN.

CNN пишет, что в Сканно есть два типа традиционного платья — строгий повседневный наряд, который носит Чиарлетта, и праздничный, который принято надевать во время религиозных обрядов и на воскресную службу. Второй вид жители деревни периодически надевают и сегодня, но первый не носит никто, кроме Чиарлетты.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

Раньше таких женщин в деревне было три, все они были сестрами. После их смерти новости о приверженности 94-летней женщины своему наряду распространились в социальных сетях, а местные власти хотят обратиться в ЮНЕСКО с просьбой включить наряд в список объектов нематериального культурного наследия.

При этом, как рассказала Чиарлетта, ее мужу платье никогда не нравилось, но она все равно носила его и во время работы, и в праздничные дни. Ей уже пришлось отказаться от одной своей привычки — утреннего эспрессо в местном баре. От второй традиции она отказываться не намерена. К туристам женщина относится спокойно, но раздражается, когда те пытаются зайти в ее дом или нарушают ее покой.