94-летняя женщина стала центром притяжения туристов в итальянскую деревню

Маргарита Чиарлетта, 94-летняя женщина из деревни Сканно в итальянском регионе Абруццо, начала привлекать туристов в свой населенный пункт — они приезжают, чтобы сфотографироваться с ней, пишет CNN.
Журналисты утверждают, что посетители деревни ищут Чиарлетту и стучат в двери домов до тех пор, пока не найдут ее и не сделают с ней селфи. Секрет заключается в одежде женщины — она последняя, кто носит традиционный наряд Сканно, история которого насчитывает несколько сотен лет, каждый день.
Сама Чиарлетта не считает себя звездой и старается избегать внимания. Она говорит о себе как о простой женщине, гордящейся своими корнями. Чиарлетта носит одно и то же платье из темной шерсти с длинными черными рукавами и повязкой из хлопка на голове с 18 лет. «Мне всегда нравилось это платье, и я горжусь тем, что ношу его», — рассказала она журналистам CNN.
CNN пишет, что в Сканно есть два типа традиционного платья — строгий повседневный наряд, который носит Чиарлетта, и праздничный, который принято надевать во время религиозных обрядов и на воскресную службу. Второй вид жители деревни периодически надевают и сегодня, но первый не носит никто, кроме Чиарлетты.
Раньше таких женщин в деревне было три, все они были сестрами. После их смерти новости о приверженности 94-летней женщины своему наряду распространились в социальных сетях, а местные власти хотят обратиться в ЮНЕСКО с просьбой включить наряд в список объектов нематериального культурного наследия.
При этом, как рассказала Чиарлетта, ее мужу платье никогда не нравилось, но она все равно носила его и во время работы, и в праздничные дни. Ей уже пришлось отказаться от одной своей привычки — утреннего эспрессо в местном баре. От второй традиции она отказываться не намерена. К туристам женщина относится спокойно, но раздражается, когда те пытаются зайти в ее дом или нарушают ее покой.