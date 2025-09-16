Россияне заинтересовались коммунальными квартирами

Россияне начали проявлять интерес к коммунальным квартирам. Эксперты связывают это прежде всего с падением доступности ипотеки — комнаты в коммуналках стоят заметно дешевле отдельных квартир и дорожают медленнее, что облегчает вход на рынок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценке аналитиков компании «Этажи», спрос на такие объекты особенно заметен в Санкт-Петербурге. Здесь коммунальными квартирами интересуется около 10% потенциальных покупателей жилья. В Москве показатель вдвое ниже, в других городах-миллионниках — еще меньше из-за скромного предложения. По данным «Циан.Аналитики», в Петербурге на коммуналки приходится 3,7% всех лотов на вторичном рынке против 1% в среднем по стране.

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

Как пишет «Коммерсантъ», около 70–80% сделок в этом сегменте совершают инвесторы. Их цель — создать арендный бизнес или выкупить все комнаты, чтобы отремонтировать и перепродать уже целую квартиру. Нередко, по словам представителей рынка, эти стратегии совмещают. Например, сдают комнату в аренду, пока договариваются о выкупе остальных. Наибольший интерес вызывают дома в исторических центрах, где новое строительство ограничено и в основном относится к премиум-классу.

В Москве продажи целых коммунальных квартир редки. По словам риелторов, большинство таких домов давно расселено, а оставшиеся квартиры выходят на рынок в основном после смены владельцев по наследству. Чаще всего продаются отдельные комнаты — их цена в среднем около 4,6 миллионов рублей при росте за год всего на 1,5%. Для сравнения: однокомнатные квартиры подорожали за год примерно на 7%, до 13,8 миллионов рублей.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

Опрошенные изданием юристы подчеркивают, что сделки с коммунальными квартирами требуют особой проверки. Необходимо убедиться в юридической чистоте объекта, изучить расширенную выписку из ЕГРН, техническую документацию и наличие обременений, а также проверить, приватизирована ли комната. При продаже соседние собственники обладают правом первоочередного выкупа, что часто вызывает споры. Даже после покупки не исключены конфликты из-за ремонта или использования общих помещений, поясняют специалисты.