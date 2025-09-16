Мужчина забил знакомого с инвалидностью 170 ударами ножом и утюгом

Житель Москвы поспорил со знакомым с инвалидностью и нанес ему не менее 170 ударов ножом, топором и утюгом. От полученных травм мужчина скончался, пишет региональное управление Следственного комитета (СК).
Инцидент произошел 11 сентября в квартире жилого дома на улице Малой Черкизовской. Подозреваемый, по данным СК, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о убийстве с особой жестокостью лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК).
Подозреваемый уже задержан, сотрудники СК опросили свидетелей инцидента, а также пообещали допросить мужчину и провести судебные экспертизы. В официальном пресс-релизе СК не сообщается о причинах конфликта, который привел к гибели человека с инвалидностью. Силовики опубликовали фотографии ножа и утюга, которые, предположительно, использовались в ходе инцидента.
Телеграм-канал Mash сообщает, что конфликт между двумя мужчинами произошел из-за спора о футболе. По данным Mash, подозреваемый и погибший обсуждали карьеру футболиста Федора Смолова. Они якобы пытались выяснить, какая из команд, за которые выступал Смолов, является худшей.
Изначально, как пишет Mash, они смотрели футбольный матч кубка России по футболу между «Сатурном» и «Броук Бойз» — в процессе спора мужчина с инвалидностью заявил, что худшей командой в карьере Смолова было московское «Динамо». Его собеседник, которого по данным телеграм-канала зовут Олег, не согласился с этой точкой зрения — во время спора он разозлился и схватился за топор.
Mash не сообщает об источнике, из которого получена подробная информация об инциденте. Максимально возможное наказание для подозреваемого, по данным РБК — пожизненное заключение.