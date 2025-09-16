СМИ сообщили о рекордной доле принятых в России репрессивных законов

За весеннюю сессию 2025 года Госдума приняла самую большую долю репрессивных законов с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину — такими оказались 13,8% от общего числа одобренных законопроектов, сообщает в своем телеграм-канале журналистка Фарида Рустамова.

Во время подсчета не учитывались законопроекты, ужесточающие ответственность по уголовным или административным статьям, напрямую не связанным с войной в Украине или ограничением прав и свобод россиян. Всего, по подсчетам Рустамовой, репрессивных законов во время весенней сессии этого года было 49 единиц.

При этом рекордных показателей с начала войны в абсолютных числах Госдума пока не достигла — в весеннюю сессию 2023 года репрессивных законов было 50. Близкой по значению оказалась и весенняя сессия 2022 года, проходившая сразу после первых полномасштабных атак российских войск — тогда таких законов была 41 единица.

Рустамова отмечает, что общее количество репрессивных законов и их доля от общего числа принятых законопроектов были значительно ниже в период с осени 2023 года по осень 2024 года, три сессии Госдумы. Журналистка связывает это с кампанией по выборам президента России, которые состоялись в марте 2024 года.

Самой низкой доля репрессивных законопроектов была в весеннюю сессию 2024 года — 7,3%, в абсолютных числах меньше всего таких законов приняли осенью 2023 года — 16 единиц. Рустамова пишет, что в число репрессивных включались законы, ограничивающие права меньшинств и мигрантов, права и свободы россиян, а также ужесточающие контроль за «иностранными агентами», призывниками и мобилизованными, расширяющие права силовиков. Учитывались также идеологические законопроекты и направленные на защиту «традиционных ценностей».