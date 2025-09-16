EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ сообщили о рекордной доле принятых в России репрессивных законов

2 минуты чтения 18:10

За весеннюю сессию 2025 года Госдума приняла самую большую долю репрессивных законов с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину — такими оказались 13,8% от общего числа одобренных законопроектов, сообщает в своем телеграм-канале журналистка Фарида Рустамова.

Во время подсчета не учитывались законопроекты, ужесточающие ответственность по уголовным или административным статьям, напрямую не связанным с войной в Украине или ограничением прав и свобод россиян. Всего, по подсчетам Рустамовой, репрессивных законов во время весенней сессии этого года было 49 единиц. 

«Молчи, сынок»
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
Криминал20 минут чтения

При этом рекордных показателей с начала войны в абсолютных числах Госдума пока не достигла — в весеннюю сессию 2023 года репрессивных законов было 50. Близкой по значению оказалась и весенняя сессия 2022 года, проходившая сразу после первых полномасштабных атак российских войск — тогда таких законов была 41 единица.

Рустамова отмечает, что общее количество репрессивных законов и их доля от общего числа принятых законопроектов были значительно ниже в период с осени 2023 года по осень 2024 года, три сессии Госдумы. Журналистка связывает это с кампанией по выборам президента России, которые состоялись в марте 2024 года.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Самой низкой доля репрессивных законопроектов была в весеннюю сессию 2024 года — 7,3%, в абсолютных числах меньше всего таких законов приняли осенью 2023 года — 16 единиц. Рустамова пишет, что в число репрессивных включались законы, ограничивающие права меньшинств и мигрантов, права и свободы россиян, а также ужесточающие контроль за «иностранными агентами», призывниками и мобилизованными, расширяющие права силовиков. Учитывались также идеологические законопроекты и направленные на защиту «традиционных ценностей».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября