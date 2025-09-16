EN
Экономика

Названы десять исчезающих профессий

2 минуты чтения 18:52

Десять маркетинговых профессий могут исчезнуть к 2035 году, сообщает The Mirror со ссылкой на исследование компании Linkee, которая разрабатывает программное обеспечение для внешней оптимизации сайта на основе искусственного интеллекта. При составлении рейтинга уязвимых профессий эксперты учитывали риск замены специалиста на ИИ и другие показатели, связанные с заинтересованностью соискателей и перспективами развития на рабочем месте.

Среди десяти профессий, которые рассмотрели в Linkee, самый маленький риск исчезновения оказался у роли продуктового маркетолога. По мнению экспертов, вероятность устаревания этой профессии в течение десяти лет составляет 43%, а вероятность замены на ИИ — 39%.

«Роли с более низкими оценками риска — это не просто “творческие” или “стратегические”. Они междисциплинарные. В мире, где результаты превращаются в товар, преимущество имеют те, кто выходит за рамки одной роли и превращает ИИ в измеримые результаты», — цитирует исследование The Mirror.

Девятое и восьмое места заняли графические дизайнеры и маркетинговые аналитики. Риск замещения этих специалистов на ИИ составил 59% и 48% соответственно, а риск устаревания — 44% и 45%.

«Продуктовые маркетологи и аналитики оцениваются ниже по уровню риска не потому, что их не затрагивает ИИ, а потому, что они работают на стыке нескольких профессий. Преимущество не в скорости генерации, а в том, насколько далеко вы можете расшириться», — пояснил гендиректор компании Linkee Ваган Погосян.

SEO-специалисты заняли седьмую строчку в рейтинге, а специалисты по BTL-маркетингу — шестую. BTL-маркетологи отвечают за более личную коммуникацию с клиентами, в том числе в точках продаж.

В пятерку наиболее уязвимых профессий вошли редакторы видеоконтента, менеджеры по продвижению на радио, агенты по продаже рекламы, специалисты по работе с клиентами и копирайтеры. Вероятность того, что работа копирайтера устареет в течение десяти лет, эксперты оценили в 85%, а вероятность замены на ИИ — в 90%.

