Суд отказал в возбуждении дела об убийстве Навального

2 минуты чтения 20:55 16 сентября

Салехардский городской суд прекратил производство по жалобе матери оппозиционера Алексея Навального Людмилы на отказ Следственного комитета возбудить дело об убийстве политика. Об этом сообщила вдова основателя Фонда борьбы с коррупцией Юлия Навальная в своем телеграм-канале.

Юлия Навальная подчеркнула, что ее семья начала требовать возбудить дело об убийстве 17 февраля прошлого года, на следующий день после того, как Навальный погиб в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам вдовы оппозиционера, суд в Салехарде считает, что отказ возбуждать дело «не затрагивает права и интересы» Людмилы Навальной.

«Это политическое убийство»
«Это политическое убийство»
Заявление главного редактора «Холода» Таисии Бекбулатовой
Общество2 минуты чтения

Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года и был похоронен 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Спустя полгода следствие в постановлении об отказе в возбуждении дела об убийстве политика указало, что он якобы умер от «комбинированного заболевания». 

«Я знаю, что это неправда. Я знаю, что в постановлении Варапаева вранье и они скрывают реально произошедшее в тот день. Нам прекрасно известно, майор Варапаев, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там один, что в медсанчасть его отнесли уже без сознания, что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе. Почему всего этого нет в вашем постановлении?» — прокомментировала Юлия Навальная постановление СК.

Прекрасная Россия будущего
Прекрасная Россия будущего
Выездные визы, смертная казнь и интернет по паспорту. Как изменится путинский режим в ближайшие годы?
Общество9 минут чтения

Бывший врач Навального Александр Полупан заявил, что считает выводы следователей «пиздежом». По его мнению, силовики либо не нашли настоящую причину смерти и написали о «комбинированном заболевании», чтобы «что-то написать»; либо настоящая причина им известна, но они решили ее скрыть.

После первого отказа в возбуждении уголовного дела следствие возобновляло проверку по требованию прокуратуры, однако дело так и не было возбуждено.

