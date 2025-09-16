Суд отказал в возбуждении дела об убийстве Навального

Салехардский городской суд прекратил производство по жалобе матери оппозиционера Алексея Навального Людмилы на отказ Следственного комитета возбудить дело об убийстве политика. Об этом сообщила вдова основателя Фонда борьбы с коррупцией Юлия Навальная в своем телеграм-канале.

Юлия Навальная подчеркнула, что ее семья начала требовать возбудить дело об убийстве 17 февраля прошлого года, на следующий день после того, как Навальный погиб в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам вдовы оппозиционера, суд в Салехарде считает, что отказ возбуждать дело «не затрагивает права и интересы» Людмилы Навальной.

Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года и был похоронен 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Спустя полгода следствие в постановлении об отказе в возбуждении дела об убийстве политика указало, что он якобы умер от «комбинированного заболевания».

«Я знаю, что это неправда. Я знаю, что в постановлении Варапаева вранье и они скрывают реально произошедшее в тот день. Нам прекрасно известно, майор Варапаев, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО. Что умирал он там один, что в медсанчасть его отнесли уже без сознания, что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе. Почему всего этого нет в вашем постановлении?» — прокомментировала Юлия Навальная постановление СК.

Бывший врач Навального Александр Полупан заявил, что считает выводы следователей «пиздежом». По его мнению, силовики либо не нашли настоящую причину смерти и написали о «комбинированном заболевании», чтобы «что-то написать»; либо настоящая причина им известна, но они решили ее скрыть.

После первого отказа в возбуждении уголовного дела следствие возобновляло проверку по требованию прокуратуры, однако дело так и не было возбуждено.