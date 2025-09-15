EN
Трамп впервые прямо назвал Россию агрессором

2 минуты чтения 12:59

Президент США Дональд Трамп впервые признал безусловную ответственность России за начало войны с Украиной и прямо назвал ее агрессором, сообщает Politico.

«На этой неделе погибли восемь тысяч солдат с обеих сторон. Больше погибших со стороны России, но когда ты агрессор, твои потери больше», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов. Politico считает это новым доказательством ужесточения позиции Трампа по отношению к Москве.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Ранее, как отмечают журналисты, политик отказывался прямо осуждать Россию за начало вторжения в Украину. Например, в апреле он возложил ответственность за начало войны на Киев, заявив, что Украина «надеется на то, что кто-то даст ей ракеты» после того, как «начала войну против кого-то, кто в 20 раз» больше нее.

До этого Трамп признавал факт агрессии со стороны России, но одновременно заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и предыдущий глава Белого дома Джо Байден несут ответственность за то, что не предотвратили начало войны. Также, как отмечают журналисты, после возвращения Трампа на пост президента США страна дважды поддержала Россию в ООН при принятии резолюции к третьей годовщине начала войны — Вашингтон проголосовал против проекта, в котором содержалось осуждение Москвы, и поддержал документ, содержащий общие призывы к миру.

«Молчи, сынок»
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
Криминал20 минут чтения

Но позиция Трампа серьезно изменилась за лето, пишет Politico. Политик снова заявил о готовности ввести новые санкции против России, однако повторил свое требование — отказ Европы от закупок российской нефти. Министр энергетики США Крис Райт также отметил, что США хотят вытеснить весь российский газ, чтобы ограничить возможности Москвы по финансированию войны против Украины.

