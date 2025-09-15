США и Китай предварительно договорились о продаже TikTok

Представители США и Китая достигли рамочного соглашения о продаже социальной сети TikTok собственнику из США. Об этом журналистам рассказал министр финансов США Скотт Бессент, который находится в составе американской делегации на переговорах с представителями КНР в Испании.

Бессент отказался сообщить подробности о покупателе, сославшись на положение о конфиденциальности этого пункта проекта соглашения. Подробности будут известны после разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social прокомментировал достигнутую договоренность. Он не упомянул TikTok напрямую, написав об «определенной» компании, которую «очень хотят спасти молодые люди из США». Политик заявил, что переговоры между США и Китаем проходят хорошо, и также анонсировал свой разговор с Си — он состоится 19 сентября.

Формат этого разговора на данный момент неизвестен — обе стороны не объявляли о личной встрече двух лидеров. Ранее СМИ сообщали лишь о планах ее проведения, которые пока далеки от реализации из-за недостаточного прогресса на американо-китайских переговорах.

Бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Сара Беран предполагала, что разговор пока может пройти в формате телефонной беседы. Сам Трамп лишь заявил, что будет «разговаривать с президентом СИ».

США требуют продать TikTok американской компании на законодательном уровне с апреля 2024 года — подписанный Джо Байденом указ отводил на заключение сделки полгода. Позже этот срок неоднократно продлевался Трампом, текущий дедлайн истекает 17 сентября. По информации Reuters, Трамп уже готовится установить новую дату, указ президента США об этом пока не опубликован.