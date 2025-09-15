EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

США и Китай предварительно договорились о продаже TikTok

2 минуты чтения 18:15

Представители США и Китая достигли рамочного соглашения о продаже социальной сети TikTok собственнику из США. Об этом журналистам рассказал министр финансов США Скотт Бессент, который находится в составе американской делегации на переговорах с представителями КНР в Испании.

Бессент отказался сообщить подробности о покупателе, сославшись на положение о конфиденциальности этого пункта проекта соглашения. Подробности будут известны после разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social прокомментировал достигнутую договоренность. Он не упомянул TikTok напрямую, написав об «определенной» компании, которую «очень хотят спасти молодые люди из США». Политик заявил, что переговоры между США и Китаем проходят хорошо, и также анонсировал свой разговор с Си — он состоится 19 сентября.

Формат этого разговора на данный момент неизвестен — обе стороны не объявляли о личной встрече двух лидеров. Ранее СМИ сообщали лишь о планах ее проведения, которые пока далеки от реализации из-за недостаточного прогресса на американо-китайских переговорах.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Бывший старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности США Сара Беран предполагала, что разговор пока может пройти в формате телефонной беседы. Сам Трамп лишь заявил, что будет «разговаривать с президентом СИ».

США требуют продать TikTok американской компании на законодательном уровне с апреля 2024 года — подписанный Джо Байденом указ отводил на заключение сделки полгода. Позже этот срок неоднократно продлевался Трампом, текущий дедлайн истекает 17 сентября. По информации Reuters, Трамп уже готовится установить новую дату, указ президента США об этом пока не опубликован.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем