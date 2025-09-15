Россию назвали угрозой для «любой здравомыслящей страны»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Россия представляет угрозу для «любой здравомыслящей страны», и призвал входящие в альянс НАТО страны Европы начать совместные закупки оружия. Интервью с политиком публикует The Times.

Михал отметил, что неоднократные предупреждения Эстонии о потенциальной агрессии со стороны России можно считать оправданными после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. В Таллине считают, что политика Кремля угрожает безопасности как Европы, так и других частей света.

«Раньше нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об исходящих от России угрозах. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польши или Северной Европы, стало реальностью», — заявил Михал. Он также считает, что Москва дестабилизирует обстановку в регионах, где находятся контролируемые ей «наемники». В качестве примера он привел страны Африки к югу от Сахары.

Политик считает вероятным, что после завершения российского вторжения десятки тысяч солдат армии России могут использоваться для пополнения частных военных компаний, которые действуют далеко за пределами Европы.

Также премьер-министр Эстонии прокомментировал меры, предпринятые НАТО для защиты своего восточного фланга обороны. Михал заявил, что США продолжат выполнять свои обязательства перед союзниками по альянсу в рамках системы обеспечения коллективной безопасности. Одновременно он призвал другие входящие в НАТО страны Европы начать совместные закупки вооружения. Это, по его мнению, поможет европейским правительствам сэкономить средства.

Финансирование восстановления Украины, по мнению Михала, должно осуществляться за счет замороженных российских средств — политик призвал изъять для этого 200 миллиардов евро. В то же время он признал, что увеличение военных расходов далось его стране нелегко — Эстонии пришлось повысить налоги, сократить расходы и взять новые кредиты.