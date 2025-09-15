EN
Криминал

Мужчина поручил своему сыну убить «опорочившую семью» сестру

2 минуты чтения 11:45

17-летний подросток из города Куксхафен в немецкой земле Нижняя Саксония пришел в полицию и рассказал, что его 46-летний отец поручил ему убить сестру якобы за то, что она опозорила семью. Об этом сообщают Bild и NDR.

По их данным, сейчас мужчина содержится под стражей, при этом его сын остался со своей семьей, которая его поддержала. В полиции заявили, что ему ничего не угрожает, и не стали предоставлять защиту. Отмечается, что если дело дойдет до суда, мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

«Заслуживает высочайшего признания, что молодой человек в такой сложной и стрессовой ситуации находит в себе смелость обратиться в полицию и тем самым дать отпор собственному отцу», — заявил глава следственного отдела полиции Куксхафена Штефан Хартман.

Bild пишет, что отец поручил своему сыну убить сестру, когда находился в больнице. Подросток рассказал, что он утвердительно кивнул головой, чтобы его отец замолчал, но он изначально знал, что не пойдет на убийство. Его сестра рассказала изданию, что мужчина избивал ее и других своих дочерей на протяжении нескольких лет.

«Нам, дочерям, запрещено разговаривать с мальчиками и общаться с ними. Мне не разрешалось хранить фотографии на мобильном телефоне. Однажды я сфотографировала мороженое, на котором была видна моя рука. Мне пришлось сразу же удалить эту фотографию», — рассказала девушка.

Она добавила, что после очередного избиения она вместе с сестрой вызвала полицию, которая запретила их отцу появляться дома в течение двух недель. Вероятно, тогда, как пишет Bild, у мужчины и созрел план убийства. Девушка добавила, что ее отец хочет жить в той стране, где ему будут «аплодировать» за убийство дочери, а не в той, где его посадят за это в тюрьму.

