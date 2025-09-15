EN
СМИ: решения НАТО могут превратить Украину в «ничейную» землю

18:39

Ответ стран НАТО на вторжение в воздушные пространства Польши и Румынии беспилотников, предположительно запущенных российскими войсками, может сделать территорию Украины «ничейной» землей, пишет The Independent.

Журналисты отмечают, что даже решимость стран НАТО в вопросе защиты своих границ в рамках операции «Восточный часовой» может быть выгодна Владимиру Путину. По мнению автора материала, проведение четкой «красной» линии со стороны НАТО по государственным границам входящих в альянс стран может стать сигналом — Украина становится для Запада всего лишь буферной зоной для обеспечения собственной безопасности.

Авторы сравнивают положение сегодняшней Украины с Испанской республикой, существовавшей в 1930-х годах. По их мнению, оба государства считали себя сражающимся с врагом центром, поддерживаемым крупными державами. Из-за этого должно было последовать неизбежное вмешательство западных демократических стран, которое, как предполагалось, сможет решить исход войны. Но в случае Испании этого так и не случилось, пока о таких планах не сообщается и в отношении Украины.

Украинцы, как считает директор Института исследований кризисов в Оксфорде Марк Алмонд, могут воспринять создание «красных» линий по границам стран НАТО в качестве «удара в спину». Это решение способно вызвать ощущение, что Запад продолжит поставлять Киеву помощь, при этом не испытывая реальной заинтересованности в победе Украины.

Алмонд предлагает альтернативу — перенос «красных» линий так, чтобы они проходили и по территории Западной Украины. По его мнению, это создаст зону безопасности для миллионов украинцев и промышленных предприятий, обеспечит доступ к черноморским портам Румынии и Украины, а также поможет эффективнее сдерживать агрессию России, не спровоцировав нападение Москвы на альянс НАТО.

