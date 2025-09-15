EN
Общество

Каждый второй врет о своих предпочтениях в кино и сериалах

2 минуты чтения 19:14

Большинство пользователей стриминговых сервисов и телезрителей не рассказывают правду о том, что они смотрят. Так, примерно 54% британцев хотя бы раз скрывали или приукрашивали свои телепривычки, чтобы казаться умнее и современнее. Данные исследования публикует The Times. 

Согласно результатам, каждый пятый респондент признался, что говорил неправду о просмотре документальных фильмов, а каждый десятый врал о политических триллерах, исторических драмах или сериалах на иностранных языках. Почти 80% участников отметили, что чувствуют давление общества, потому что от них ожидают интереса к более статусному, умному и серьезному контенту.

НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
Общество15 минут чтения

При этом реальные предпочтения заметно проще, констатирует британское издание. Около трети респондентов предпочитают проверенные временем сериалы новым проектам, а сопоставимая доля признается, что испытывает усталость из-за слишком большого выбора контента. Большинство выбирает знакомые комедии и популярные сериалы, а не сложные интеллектуальные новинки.

По оценкам автором исследования, эта тенденция подтверждается и статистикой. Так, за последний год многие громко разрекламированные премьеры собрали очень скромную аудиторию. Так, сериал «Соперники» на Disney+ привлек около двух миллионов зрителей за первый месяц — это уровень, сопоставимый с реалити «Женаты с первого взгляда» и значительно ниже показателей постоянных хитов вроде «Смерти в раю» (BBC) или «Незабытого» (ITV), которые стабильно смотрят около шести миллионов человек. 

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Исследование также показало, что около 90 % молодых респондентов продолжают смотреть классические комедии, например «Друзей» и «Офис», которые остаются востребованными на стриминговых платформах спустя годы после выхода.

Ранее стало известно, что стриминговая платформа Netflix теперь предлагает пользователям фильмы и сериалы в соответствии с их знаком зодиака. 

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Перед смертью она оставила три письма
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
