Каждый второй врет о своих предпочтениях в кино и сериалах

Большинство пользователей стриминговых сервисов и телезрителей не рассказывают правду о том, что они смотрят. Так, примерно 54% британцев хотя бы раз скрывали или приукрашивали свои телепривычки, чтобы казаться умнее и современнее. Данные исследования публикует The Times.

Согласно результатам, каждый пятый респондент признался, что говорил неправду о просмотре документальных фильмов, а каждый десятый врал о политических триллерах, исторических драмах или сериалах на иностранных языках. Почти 80% участников отметили, что чувствуют давление общества, потому что от них ожидают интереса к более статусному, умному и серьезному контенту.

При этом реальные предпочтения заметно проще, констатирует британское издание. Около трети респондентов предпочитают проверенные временем сериалы новым проектам, а сопоставимая доля признается, что испытывает усталость из-за слишком большого выбора контента. Большинство выбирает знакомые комедии и популярные сериалы, а не сложные интеллектуальные новинки.

По оценкам автором исследования, эта тенденция подтверждается и статистикой. Так, за последний год многие громко разрекламированные премьеры собрали очень скромную аудиторию. Так, сериал «Соперники» на Disney+ привлек около двух миллионов зрителей за первый месяц — это уровень, сопоставимый с реалити «Женаты с первого взгляда» и значительно ниже показателей постоянных хитов вроде «Смерти в раю» (BBC) или «Незабытого» (ITV), которые стабильно смотрят около шести миллионов человек.

Исследование также показало, что около 90 % молодых респондентов продолжают смотреть классические комедии, например «Друзей» и «Офис», которые остаются востребованными на стриминговых платформах спустя годы после выхода.

Ранее стало известно, что стриминговая платформа Netflix теперь предлагает пользователям фильмы и сериалы в соответствии с их знаком зодиака.