EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы

2 минуты чтения 00:08

Стриминговая платформа Netflix с 21 августа запустила «Астрологический хаб». Теперь сервис начнет рекомендовать пользователям фильмы и сериалы на основе астрологии. Об этом сообщают People и The Hollywood Reporter.

Отмечается, что подборки будут обновляться в течение года, а пользователям не нужно указывать свою дату рождения или знак зодиака — платформа подберет рекомендации для каждого из них на основе архетипа знака.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

В качестве примера издания приводят знак Скорпиона, который считается «страстным, харизматичным, соблазнительным и загадочным». Им рекомендуется смотреть сериалы «Уэнсдей» и «Доктор Хаус», конспирологический триллер «Ночной агент» или детектив «Достать ножи: стеклянная луковица».

Согласно подборке на Netflix, Девам подходят «Ход королевы», «Бумажный дом» и «Оппенгеймер», Весам — «Острые козырьки», «Озарк» и «Последний кандидат», Стрельцам — «Ведьмак» и «Большой куш», Козерогам — «Хороший доктор», «Отдел нераскрытых дел» и «Изобретая Анну».

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Водолеям порекомендовали сериал «Звездный путь» и фильм «Морской бой», Рыбам — «Бриджертонов» и «Ирландское желание», Овнам — «Игру в кальмара», Тельцам — «Девичник в Вегасе», Близнецам — «Дневник Бриджит Джонс», Ракам — «Джинни и Джорджию» и «Общество мертвых поэтов», Львам — «Эмили в Париже» и «Корону».

Также Netflix дал краткую характеристику каждому знаку. Так, Водолеев назвали «неземными существами», о Рыбах сказано, что они «воплощают мечты в жизнь», а об Овнах — что они «любят хаос и конкуренцию».

People отмечает, что запуск «Астрологического хаба» приурочен к началу сезона Девы, который продлится с 23 августа по 22 сентября.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram