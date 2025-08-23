Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы

Стриминговая платформа Netflix с 21 августа запустила «Астрологический хаб». Теперь сервис начнет рекомендовать пользователям фильмы и сериалы на основе астрологии. Об этом сообщают People и The Hollywood Reporter.

Отмечается, что подборки будут обновляться в течение года, а пользователям не нужно указывать свою дату рождения или знак зодиака — платформа подберет рекомендации для каждого из них на основе архетипа знака.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

В качестве примера издания приводят знак Скорпиона, который считается «страстным, харизматичным, соблазнительным и загадочным». Им рекомендуется смотреть сериалы «Уэнсдей» и «Доктор Хаус», конспирологический триллер «Ночной агент» или детектив «Достать ножи: стеклянная луковица».

Согласно подборке на Netflix, Девам подходят «Ход королевы», «Бумажный дом» и «Оппенгеймер», Весам — «Острые козырьки», «Озарк» и «Последний кандидат», Стрельцам — «Ведьмак» и «Большой куш», Козерогам — «Хороший доктор», «Отдел нераскрытых дел» и «Изобретая Анну».

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

Водолеям порекомендовали сериал «Звездный путь» и фильм «Морской бой», Рыбам — «Бриджертонов» и «Ирландское желание», Овнам — «Игру в кальмара», Тельцам — «Девичник в Вегасе», Близнецам — «Дневник Бриджит Джонс», Ракам — «Джинни и Джорджию» и «Общество мертвых поэтов», Львам — «Эмили в Париже» и «Корону».

Также Netflix дал краткую характеристику каждому знаку. Так, Водолеев назвали «неземными существами», о Рыбах сказано, что они «воплощают мечты в жизнь», а об Овнах — что они «любят хаос и конкуренцию».

People отмечает, что запуск «Астрологического хаба» приурочен к началу сезона Девы, который продлится с 23 августа по 22 сентября.