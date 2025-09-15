В Госдуме рассказали о естественном переходе России на четырехдневную рабочую неделю

В будущем рынок труда в России постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Однако этот процесс должен быть естественным и не навязываться законодательно. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — подчеркнул депутат. Нилов также отметил, что российский рынок труда «должен сам к этому прийти», чтобы переход на четырехдневную рабочую неделю не стал причиной снижения доходов граждан и негативных последствий для предприятий.
Как утверждает депутат, некоторые российские компании после пандемии коронавируса не только продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости, но и «уже определили вместо пятидневной рабочей недели четырехдневную». «А некоторые и трехдневную неделю, но путем перераспределения [ресурсов] и самоорганизации», — добавил он. При этом, по словам Нилова, производительность труда в таких компаниях не снизилась, а доходы выросли, в частности, благодаря снижению расходов на аренду рабочих площадей.
«Поэтому со временем мы перейдем [к четырехдневной неделе], я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер — есть формы занятости, когда люди получают сдельно, есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Не будет удаленно врач делать операцию. Поэтому надо понимать, что это будет постепенно, будет касаться не всех сфер, не всех должностей», — резюмировал депутат.
Ранее западные исследователи утверждали, что переход на четырехдневную рабочую неделю снижает стресс и выгорание сотрудников, при этом улучшая их физическое и психическое самочувствие, а также повышая производительность труда и выручку компаний.