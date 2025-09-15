В Госдуме рассказали о естественном переходе России на четырехдневную рабочую неделю

В будущем рынок труда в России постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Однако этот процесс должен быть естественным и не навязываться законодательно. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — подчеркнул депутат. Нилов также отметил, что российский рынок труда «должен сам к этому прийти», чтобы переход на четырехдневную рабочую неделю не стал причиной снижения доходов граждан и негативных последствий для предприятий.

«Молчи, сынок» В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя Криминал 20 минут чтения

Как утверждает депутат, некоторые российские компании после пандемии коронавируса не только продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости, но и «уже определили вместо пятидневной рабочей недели четырехдневную». «А некоторые и трехдневную неделю, но путем перераспределения [ресурсов] и самоорганизации», — добавил он. При этом, по словам Нилова, производительность труда в таких компаниях не снизилась, а доходы выросли, в частности, благодаря снижению расходов на аренду рабочих площадей.

«Поэтому со временем мы перейдем [к четырехдневной неделе], я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер — есть формы занятости, когда люди получают сдельно, есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Не будет удаленно врач делать операцию. Поэтому надо понимать, что это будет постепенно, будет касаться не всех сфер, не всех должностей», — резюмировал депутат.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня» Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец Общество 7 минут чтения

Ранее западные исследователи утверждали, что переход на четырехдневную рабочую неделю снижает стресс и выгорание сотрудников, при этом улучшая их физическое и психическое самочувствие, а также повышая производительность труда и выручку компаний.