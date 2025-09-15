EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В Госдуме рассказали о естественном переходе России на четырехдневную рабочую неделю

2 минуты чтения 09:59

В будущем рынок труда в России постепенно перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Однако этот процесс должен быть естественным и не навязываться законодательно. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — подчеркнул депутат. Нилов также отметил, что российский рынок труда «должен сам к этому прийти», чтобы переход на четырехдневную рабочую неделю не стал причиной снижения доходов граждан и негативных последствий для предприятий. 

«Молчи, сынок»
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
Криминал20 минут чтения

Как утверждает депутат, некоторые российские компании после пандемии коронавируса не только продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости, но и «уже определили вместо пятидневной рабочей недели четырехдневную». «А некоторые и трехдневную неделю, но путем перераспределения [ресурсов] и самоорганизации», — добавил он. При этом, по словам Нилова, производительность труда в таких компаниях не снизилась, а доходы выросли, в частности, благодаря снижению расходов на аренду рабочих площадей.

«Поэтому со временем мы перейдем [к четырехдневной неделе], я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер — есть формы занятости, когда люди получают сдельно, есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Не будет удаленно врач делать операцию. Поэтому надо понимать, что это будет постепенно, будет касаться не всех сфер, не всех должностей», — резюмировал депутат.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Ранее западные исследователи утверждали, что переход на четырехдневную рабочую неделю снижает стресс и выгорание сотрудников, при этом улучшая их физическое и психическое самочувствие, а также повышая производительность труда и выручку компаний.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем