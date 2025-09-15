EN
Четырежды уволенный специалист поделился опытом борьбы со стрессом из-за потери работы

2 минуты чтения 20:59

Дэвид Рейфилд — житель Австралии, работающий в сфере цифрового маркетинга, — за последние несколько лет четыре раза лишался работы из-за сокращений штата. В колонке для The Guardian он описал, как постоянные увольнения влияют на жизнь и как ему удается сохранять стабильность.

По его словам, каждое уведомление о грядущем сокращении выглядело одинаково: «Ваша должность может попасть под сокращение». А причины звучали привычно: падение доходов, реорганизация или смена руководства.






После каждого увольнения, отмечает автор, работа, которой он занимался ранее, начинала казаться ему бессмысленной. Если первое сокращение стало сильным стрессом, то к четвертому он уже перестал испытывать эмоции. Вместе с этим появлялось чувство вины за отсутствие работы. Даже короткий перерыв в поиске новой вакансии или попытка отвлечься на книгу вызывали у него ощущение стыда.

Похожий опыт, по словам Рейфилда, переживают многие, ведь в 2025 году массовые увольнения стали нормой. Крупные корпорации и университеты сокращают тысячи сотрудников, несмотря на прежние обещания стабильности. Люди начинают бояться неожиданных приглашений на беседу с руководством и с первых дней на новом месте мысленно прикидывают, кто может сообщить о следующем сокращении.

Чтобы сохранить чувство собственного достоинства и не превратиться, как он пишет, «в набор нервных реакций, натренированных зарабатывать деньги», мужчина выработал собственную стратегию. Он начал уделять время занятиям, не связанным с поиском работы, — ремонту дома, мелким починкам, садовым делам. Постепенно понял, что умеет делать многое своими руками и получает от этого удовлетворение. «Я делал это не ради подработки и не для чужой выгоды, а только для себя. Это напомнило мне, что я что-то умею и это имеет ценность», — пишет он.






Автор подчеркивает, что личные увлечения — от спорта до садоводства — помогают пережить карьерные неудачи. «Посадить помидоры или сыграть в настольную игру не добавит стране ВВП, но даст радость и укрепит дружбу. Сохранять такие радости важно, когда карьера рушится», — резюмирует он.

