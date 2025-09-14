EN
Политика

СМИ: страны Европы начали отвечать на гибридные атаки России

2 минуты чтения 16:41

Правительства некоторых стран Европы начали предпринимать «тайные ответные действия» против России в ответ на ее гибридные атаки, пишет The New York Times.

Журналисты не называют точного списка таких государств и не приводят примеры, отмечая лишь, что эти страны расположены вблизи российских границ и подвергаются постоянным гибридным атакам со стороны Москвы.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Некоторые из европейских государств считают, что Россия уже перешла границу между миром и войной, не дойдя при этом до стадии открытого противостояния. «Швеция не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира, потому что Россия действует в серой зоне между холодным миром и Холодной войной», — заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

Чиновник также добавил, что гибридные атаки со стороны России происходят из-за того, что его страна продолжает поддерживать Украину. Стокгольм при этом, по его словам, принимает «важные» меры по «повышению устойчивости». Он не рассказал, в чем они заключаются.

Европейские чиновники заявляют о возросшем количестве российских гибридных атак — утроении числа диверсионных операций в 2024 году втрое по сравнению с 2023 годом, попытках нарушения связи вблизи границ и направлении беспилотников в воздушное пространство Польши.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

«Россия уже очень давно ведет необъявленную гибридную войну против Запада. Они считают себя воюющими с нами», — считает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Россия же отрицает подобные обвинения и заявляет, что европейские лидеры «рефлекторно» обвиняют Москву в любых проблемах.

При этом в Европе считают, что у России есть определенная тактика организации гибридных атак. Она заключается в постепенной интенсификации подобных акций, цель — создать впечатление, что они уже стали частью обыденности, чтобы затем нанести реальный удар.

