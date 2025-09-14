СМИ: страны Европы начали отвечать на гибридные атаки России

Правительства некоторых стран Европы начали предпринимать «тайные ответные действия» против России в ответ на ее гибридные атаки, пишет The New York Times.

Журналисты не называют точного списка таких государств и не приводят примеры, отмечая лишь, что эти страны расположены вблизи российских границ и подвергаются постоянным гибридным атакам со стороны Москвы.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими Мир 7 минут чтения

Некоторые из европейских государств считают, что Россия уже перешла границу между миром и войной, не дойдя при этом до стадии открытого противостояния. «Швеция не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира, потому что Россия действует в серой зоне между холодным миром и Холодной войной», — заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

Чиновник также добавил, что гибридные атаки со стороны России происходят из-за того, что его страна продолжает поддерживать Украину. Стокгольм при этом, по его словам, принимает «важные» меры по «повышению устойчивости». Он не рассказал, в чем они заключаются.

Европейские чиновники заявляют о возросшем количестве российских гибридных атак — утроении числа диверсионных операций в 2024 году втрое по сравнению с 2023 годом, попытках нарушения связи вблизи границ и направлении беспилотников в воздушное пространство Польши.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

«Россия уже очень давно ведет необъявленную гибридную войну против Запада. Они считают себя воюющими с нами», — считает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Россия же отрицает подобные обвинения и заявляет, что европейские лидеры «рефлекторно» обвиняют Москву в любых проблемах.

При этом в Европе считают, что у России есть определенная тактика организации гибридных атак. Она заключается в постепенной интенсификации подобных акций, цель — создать впечатление, что они уже стали частью обыденности, чтобы затем нанести реальный удар.