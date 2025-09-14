Москвичам рассказали о сроках прихода осенней погоды

Осенняя погода в центральной части России начнет устанавливаться в течение следующей недели — будние дни станут периодом мягкой смены климатических сезонов, пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Тишковец отмечает, что нынешние выходные станут последними с хорошей и теплой погодой перед приходом осени. Уже 20-21 сентября в Москве начнутся проливные дожди, сопровождаемые штормовым ветром и понижением температуры воздуха.

Причиной этих погодных явлений станет североатлантический циклон — именно он к субботе принесет с собой фронтальные облака, из-за которых над Москвой выпадет около трети от нормы месячных осадков, отмечает Тишковец. В субботу ночью москвичам стоит ожидать от +10 до +13 градусов по Цельсию, днем — до +16 градусов. В воскресенье похолодание продолжится — от +7 до +10 градусов в сумерках, в середине дня — от +11 до +14.

Таким образом, по словам синоптика, метеорологическая осень в центральной России наступит незадолго до осени астрономической, начало которой ожидается 22 сентября. Приход «золотой осени» стоит ожидать в последние пять дней месяца, считает Тишковец. Он не уточнил, какая температура ждет москвичей и жителей соседних регионов в это время.

При этом в течение недели сохранятся теплые дневные температуры — от +19 до +22 в понедельник и вторник, до +20 в среду и до +18 в четверг и пятницу. Ночью похолодает — в понедельник и вторник Тишковец ожидает температуру от +7 до +10, в среду от +10 до +13, в четверг и пятницу от +15 до +19. Небольшие осадки начнутся уже в среду, но только в западных районах Подмосковья — в пятницу также возможны небольшие дожди в светлое время суток.