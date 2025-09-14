Власти пожаловались на «иностранное влияние» в общепите

Минпромторг России разработал методические рекомендации по организации Всероссийского фестиваля русской кухни — в них чиновники пожаловались на вытеснение русской кухни и кухни народов страны из экономики России. Об этом со ссылкой на текст документа пишет ТАСС.
В документе отмечаются факты доминирования «иностранных кухонь» и «критически низкого распространения русской кухни в России». В Минпромторге считают их проявлением «высокой степени иностранного влияния <…> на граждан России всех возрастов, нативного внедрения ценностей и идентичности других государств через национальную кухню».
При этом, как отмечает ТАСС, из текста подготовленного властями документа следует, что в категориях «русская кухня» и «кухня народов России» в отрасли заявлены менее 1% от общего числа предприятий питания, которых в стране насчитывается более 200 тысяч. Большинство из них используют наименования «европейская кухня» или «смешанная кухня», отметили в Минпромторге.
В категорию «смешанная кухня» чиновники включили и предприятия, специализирующиеся на продукции локальной и авторской кухни. ТАСС не уточняет, проводился ли анализ таких предприятий на соответствие стандартам приготовления блюд русской или других кухонь России.
При этом, по данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов, в России проживают 195 народов, в их число входит ряд европейских. Так, по данным Росстата, к ним относятся британцы, греки, испанцы, итальянцы, немцы, поляки и французы. Относит немцев к народам России и созданный Минкультом портал «Культура.рф».
«За 30 лет кухни других государств фактически вытеснили русскую кухню в экономике РФ», — считают авторы документа. ТАСС отмечает, что он подготовлен рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге и будет использоваться не только во время фестиваля русской кухни — его уже разослали органам исполнительной власти российских регионов.