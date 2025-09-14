EN
Власти пожаловались на «иностранное влияние» в общепите

2 минуты чтения 14:40

Минпромторг России разработал методические рекомендации по организации Всероссийского фестиваля русской кухни — в них чиновники пожаловались на вытеснение русской кухни и кухни народов страны из экономики России. Об этом со ссылкой на текст документа пишет ТАСС.

В документе отмечаются факты доминирования «иностранных кухонь» и «критически низкого распространения русской кухни в России». В Минпромторге считают их проявлением «высокой степени иностранного влияния <…> на граждан России всех возрастов, нативного внедрения ценностей и идентичности других государств через национальную кухню».

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

При этом, как отмечает ТАСС, из текста подготовленного властями документа следует, что в категориях «русская кухня» и «кухня народов России» в отрасли заявлены менее 1% от общего числа предприятий питания, которых в стране насчитывается более 200 тысяч. Большинство из них используют наименования «европейская кухня» или «смешанная кухня», отметили в Минпромторге.

В категорию «смешанная кухня» чиновники включили и предприятия, специализирующиеся на продукции локальной и авторской кухни. ТАСС не уточняет, проводился ли анализ таких предприятий на соответствие стандартам приготовления блюд русской или других кухонь России.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

При этом, по данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов, в России проживают 195 народов, в их число входит ряд европейских. Так, по данным Росстата, к ним относятся британцы, греки, испанцы, итальянцы, немцы, поляки и французы. Относит немцев к народам России и созданный Минкультом портал «Культура.рф».

«За 30 лет кухни других государств фактически вытеснили русскую кухню в экономике РФ», — считают авторы документа. ТАСС отмечает, что он подготовлен рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге и будет использоваться не только во время фестиваля русской кухни — его уже разослали органам исполнительной власти российских регионов.

