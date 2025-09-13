Z-каналы сообщили о новой российской операции с использованием газовой трубы

Российские военные используют газовую трубу в Харьковской области для проникновения в контролируемый Украиной город Купянск. Об этом пишут Z-блогеры. Они же публикуют видео, якобы снятые в трубе во время операции, сообщает The Insider.

Информацию подтвердил и украинский проект DeepState. Его аналитики утверждают, что армия России подготовила «целую логистическую артерию» для проникновения в Купянск. По информации DeepState, по трубе российские военные двигаются до села Радьковка, а затем через лес перемещаются на окраины Купянска.

В Генштабе вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию о проникновении армии России в Купянск прямо не опровергли. В опубликованном в Facebook заявлении ВСУ отмечают, что контролируют ситуацию в Купянске и вокруг него, и подтверждают попытки армии России накопить силы на северной окраине города.

При этом, по данным ВСУ, единственный уцелевший выход из трубопровода находится под контролем войск Украины, а сам он не ведет в Купянск. Глава военной администрации Купянска Андрей Канашевич утверждает, что бои идут на окраине города, российских солдат на его территории нет, пишет «Медуза».

«Агентство» со ссылкой на военных аналитиков отмечает, что российские военные и раньше проводили операции с применением газовых труб — в Авдеевке и в Судже. Однако под Купянском солдаты перемещаются с одной контролируемой Россией позиции на другую.

Успех новой операции, по мнению аналитиков, маловероятен, поскольку Россия пытается создать возле Купянска плацдарм, но не может перебросить через трубу как значительное число солдат, так и тяжелое вооружение. Маршрут же после распространения информации о нем, вероятно, будет вскоре уничтожен.

Опубликованные Z-каналами записи демонстрируют кадры перемещения российских войск внутри трубы. Солдаты пользуются лежанками на колесах и электросамокатами для перемещения — дорога по трубе занимает около четырех дней, утверждает DeepState.