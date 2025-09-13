EN
СМИ: отношения Украины и стран Запада могут обостриться из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы

2 минуты чтения 18:11

Атаки Украины на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы не поддерживаются США и странами Европы, пишет Bloomberg.

Продолжая их, Киев рискует нарушить цепочки поставки топлива, что приведет к росту цен на мировом рынке. Это может обострить отношения Украины с западными странами, желающими избежать инфляции и снижения показателей экономического роста, отмечают журналисты.

Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Bloomberg пишет, что Украина наносит удары по объектам нефтеперерабатывающей отрасли России с первых месяцев российского полномасштабного вторжения. В первые два года атаки приходились на небольшие независимые заводы по переработке нефти на юге России, они практически не влияли на общее положение дел в российской экономике.

В прошлом году украинские войска начали повреждать крупные объекты и в других регионах России, но ущерб от их атак оставался ограниченным. Администрации заводов успевали отремонтировать поврежденные мощности из-за того, что беспилотники редко попадали в одно и то же предприятие несколько раз, отмечается в материале.

Сейчас же атаки Украины приходятся и на ключевые предприятия отрасли, которые снабжают российскую экономику бензином, а также дизельным и другими видами топлива, считают журналисты. За август ВСУ провели не менее 13 атак на крупные нефтеперерабатывающие заводы — это число составляет более 50% от общего количества подобных нападений за первые семь месяцев этого года.

Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Украинские атаки, по данным Международного энергетического агентства, лишили Россию 5% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли. Журналисты отмечают, что по некоторым оценкам ущерб может быть выше, но не приводят иных расчетов.

Киев обосновывает необходимость продолжения атак желанием лишить Москву доходов, необходимых для продолжения войны, однако западные союзники Украины все также призывают быть более осторожными при совершении действий, которые могут нарушить логистические цепочки поставок топлива, отмечает Bloomberg.

