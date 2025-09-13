Боящиеся вторжения России поляки массово записываются на военные сборы

Жители Польши начали массово записываться на прохождение курсов добровольной военной подготовки из-за опасений перед вторжением России, пишет Reuters.

За первые семь месяцев 2025 года такие курсы прошли более 20 тысяч поляков, это больше, чем за весь прошлый год, в котором был установлен рекорд по этому показателю. Власти страны ожидают, что до конца декабря это число достигнет 40 тысяч человек — в 2022 году записавшихся на курсы поляков было 16 тысяч.

Журналисты отмечают, что прохождение таких курсов не делает поляков кадровыми военными, они не включаются в состав регулярных армейских подразделений. Однако подготовка проходит с участием профессиональных солдат. Ее цель — создать готовый к быстрому развертыванию резерв на случай внешней агрессии или кризиса.

После завершения добровольной подготовки участники курса могут присоединиться к армии или к силам территориальной обороны, а также вступить в активный или пассивный резерв войск. Состоящие в теробороне поляки могут призваны во время кризиса или чрезвычайной ситуации. Например, эта мера применялась во время кризиса в отношениях с Беларусью в 2021 году, отмечают журналисты.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевски рассказал, что курсы помогают людям подготовиться к обороне своих населенных пунктов — поляки проходят обучение в той же местности, в которой живут в обычной жизни. Власти страны стремятся вовлечь людей в национальную оборону, а также создать возможности для трудоустройства в регионах с высоким уровнем безработицы.

Reuters отмечает, что армия Польши является третьей по численности среди стран НАТО после США и Турции, однако Варшава планирует и дальше расширять программу курсов добровольной подготовки. В 2027 году число полностью обученных волонтеров должно достигнуть отметки в 100 тысяч человек, страна уже удвоила свои расходы на национальную оборону.