Общество

СМИ: тренд на воровство завтраков в отелях набирает популярность

2 минуты чтения 14:20

Все больше людей, которые не проживают в отелях, притворяются их постояльцами и воруют завтраки по системе «шведского стола». Об этом пишет New York Post со ссылкой на рекомендации, как войти в отель и бесплатно позавтракать, которые люди оставляют в соцсетях.

Издание называет таких людей «злаковыми» ворами и «халявщиками». «Зайдите в любой отель среднего класса (например, Hampton Inn, Holiday Inn, Days Inn и т.д.) как раз к началу завтрака, когда вестибюль пуст. В большинстве отелей этого класса завтрак предоставляется бесплатно», — рассказал один из таких пользователей Reddit.

Он посоветовал сначала дойти до туалета в отеле и задержаться там на 10 минут, а затем пойти в зону завтрака. По словам пользователя, главное — не выглядеть как бездомный. Он добавил, что если кто-то спросит, что человек делает в отеле, то нужно ответить, что он ждет, например, мужа или жену.

Другие пользователи предупредили, что для воровства завтраков лучше не выбирать отели высокого класса. «В хороших местах вас гораздо легче поймать, или там действуют протоколы, которые предотвращают воровство», — отметили комментаторы. При этом они добавили, что зачастую в отелях, куда легко зайти на завтрак с улицы, еда «безвкусная» и однообразная.

Ранее сообщалось, что представители поколения Z выкладывают в соцсетях фотографии из роскошных отелей и элитных локаций, тем самым увеличивая охват аудитории и привлекая рекламодателей, тогда как на самом деле они не останавливаются в этих местах. К примеру, зумеры могут покупать абонементы в элитные пляжные клубы и делать там много фотографий, которые затем они постепенно выкладывают в своих аккаунтах.

