Общество

Российский регион атаковали тарантулы

2 минуты чтения 15:12

Жители Улан-Удэ и нескольких районов Бурятии — Селенгинского, Иволгинского и Заиграевского — с конца августа все чаще находят в своих домах крупных пауков размером со спичечный коробок. «Люди Байкала» пишут, что в соцсетях пользователи распространяют фотографии и видео с пауками, похожими на крестовиков и южнорусских тарантулов.

По данным издания, нашествие этих пауков в Бурятии происходит не впервые. Ученые объясняют их появление изменением климата — пауки предпочитают теплые и сухие условия, характерные для степей и пустынь. Как правило, с приходом холодов пауки отступают.

В интервью телеканалу «Тивиком» эксперты заверили, что южнорусские тарантулы не представляют смертельную опасность для человека, однако укусы могут иметь неприятные последствия, особенно у детей.

«Они ядовиты, но для насекомых своего размера. То есть для человека он не опасен, тем более для взрослого. Максимум будет сильная аллергия, припухлость и боль, как от укусы пчелы. Более опасен для детей. Поэтому, если заметили, то убивать, конечно, не надо, но надо выпустить их куда-то относительно подальше от дома и предупредить детей, чтобы они их в руки не брали», — объяснил кандидат сельскохозяйственных наук Арсалан Аюшеев.

Он также отметил, что пауки, как правило, нападают на человека лишь в случае угрозы. «Их укус болезненный, но не смертельный. Его необходимо обработать, а в случае необходимости — обратиться к врачам», — сказал эксперт.  

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Республиканского кожно-венерологического диспансера Ариуна Ускеева добавила, что при укусе следует немедленно промыть пораженное место водой с мылом, обработать антисептиком, приложить лед на 10 минут и пить больше жидкости. В случае появления реакции на коже Ускеева также рекомендует обратиться к медикам.

Подобные случаи появления южнорусских тарантулов ранее фиксировали и в Подмосковье. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», местные жители жаловались на «огромных и волосатых» пауков, которых находили на дачных участках.

Арахнолог Федор Мартыновченко тогда пояснил, что тарантулы — не редкость для этого региона, а их массовое появление связано с потеплением климата.

