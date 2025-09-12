EN
Женщина рассказала о рождении своих детей с разницей всего в несколько недель

2 минуты чтения 11:50

Жительница Канады Александра Слейт поделилась историей о том, как стала матерью двух сыновей, родившихся с разницей всего в семь недель. Об этом она рассказала в колонке для британской газеты The Guardian.

Много лет Слейт пыталась забеременеть. С 2015 года она пережила пять выкидышей. По ее словам, бесплодие повлияло на все сферы жизни — ей было тяжело общаться с подругами, которые ждали ребенка или уже воспитывали детей. После пятой потери, в 2019 году, с одним замороженным эмбрионом, врачи предложили паре рассмотреть суррогатное материнство.

В Канаде суррогатное материнство возможно только на некоммерческой основе. Это значит, что женщина не получает гонорар за сам факт беременности и родов, но может рассчитывать на компенсацию связанных с этим процессом расходов. Александра и ее муж Алекс обратились в специализированное агентство и познакомились с Триш из провинции Нью-Брансвик. После личной встречи будущие родители и суррогатная мать быстро нашли общий язык.

В августе 2021 года, за две недели до того, как Триш должна была начать прием гормонов для переноса эмбриона, Александра неожиданно обнаружила, что беременна. В колонке она пишет, что была почти уверена в очередном выкидыше, поэтому не испытывала радости. Суррогатная мать, несмотря на новость, решила не отказываться от процедуры. Через два месяца эмбрион был успешно перенесен, и беременность наступила.

В апреле 2022 года Слейт родила мальчика по имени Вилкин. Спустя семь недель Триш, которая жила в 18 часах езды от семьи, родила второго сына — Лоика. Из-за сильных колик у новорожденного и ограничений, связанных с пандемией, Александра не смогла присутствовать на вторых родах. За нее на них поехали муж и сестра.

Сегодня обоим детям по три года. По словам Александры, мальчики знают, что Вилкин «рос у нее в животе», а Лоик — у «тети Триш», и воспринимают это как норму. Семья поддерживает теплые отношения с суррогатной матерью.

Слейт подчеркивает, что ее история — редкое счастливое исключение. «Я знаю, что не каждая попытка заканчивается рождением ребенка. Хочу, чтобы люди понимали: они не одни на этом пути», — обратилась к читателям автор статьи.

