Общество

Российский регион составил план по беременным школьницам

2 минуты чтения 21:00

Правительство Калужской области добавило в региональную программу по повышению рождаемости до 2027 года выплаты беременным школьницам и студенткам очной формы обучения, обратило внимание издание «7х7».

По расчетам чиновникам, в течение трех лет субсидию при постановке на учет по беременности должны получить 396 школьниц и студенток. В целевом показателе по выплатам в 2025 году указано, что субсидию выплатят 123 девушкам, в 2026 — 130, а в 2027 — 143.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

Выплаты беременным школьницам введены уже в восьми регионах, подсчитали журналисты «7х7». Калужская область сделала это в декабре прошлого года. Такие же субсидии предусмотрены в Брянской, Орловской, Кемеровской, Воронежской, Тверской областях, в Чувашии и Алтайском крае.

Первый зампредседателя комитета по науке Госдумы Ксения Горячева в апреле выступила против выплат беременным школьницам и пропаганды ранней беременности. Она сказала, что ситуация, при которой «ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия».

Также депутат от «Новых людей» заявила, что реалити-шоу «Беременна в 16», игры про подростковую беременность, «происходящее всерьез» обсуждение запрета доступа к контрацепции и абортов способствуют нормализации беременности у несовершеннолетних.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

«Можно сколько угодно называть эти меры бонусом, поддержкой, но когда государственные институты и государственные информационные ресурсы используются для трансляции позиции “неважно, сколько тебе лет, рожай, мы тебе заплатим”, — это вредная для всех нас пропаганда», — сказала Горячева.

Согласно опросу государственного ВЦИОМ, три четверти россиян считают недопустимым рождение детей в подростковом возрасте. 40% выступают против выплат беременным школьницам, 43% поддерживают эту идею.

