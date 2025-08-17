Российский регион составил план по беременным школьницам

Правительство Калужской области добавило в региональную программу по повышению рождаемости до 2027 года выплаты беременным школьницам и студенткам очной формы обучения, обратило внимание издание «7х7».
По расчетам чиновникам, в течение трех лет субсидию при постановке на учет по беременности должны получить 396 школьниц и студенток. В целевом показателе по выплатам в 2025 году указано, что субсидию выплатят 123 девушкам, в 2026 — 130, а в 2027 — 143.
Выплаты беременным школьницам введены уже в восьми регионах, подсчитали журналисты «7х7». Калужская область сделала это в декабре прошлого года. Такие же субсидии предусмотрены в Брянской, Орловской, Кемеровской, Воронежской, Тверской областях, в Чувашии и Алтайском крае.
Первый зампредседателя комитета по науке Госдумы Ксения Горячева в апреле выступила против выплат беременным школьницам и пропаганды ранней беременности. Она сказала, что ситуация, при которой «ребенок рожает ребенка — это не героизм, а трагедия».
Также депутат от «Новых людей» заявила, что реалити-шоу «Беременна в 16», игры про подростковую беременность, «происходящее всерьез» обсуждение запрета доступа к контрацепции и абортов способствуют нормализации беременности у несовершеннолетних.
«Можно сколько угодно называть эти меры бонусом, поддержкой, но когда государственные институты и государственные информационные ресурсы используются для трансляции позиции “неважно, сколько тебе лет, рожай, мы тебе заплатим”, — это вредная для всех нас пропаганда», — сказала Горячева.
Согласно опросу государственного ВЦИОМ, три четверти россиян считают недопустимым рождение детей в подростковом возрасте. 40% выступают против выплат беременным школьницам, 43% поддерживают эту идею.