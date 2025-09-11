EN
СМИ рассказали о росте аппетитов Путина из-за некомпетентности Трампа

2 минуты чтения 11:55

Некомпетентность президента США Дональда Трампа и его администрации в ходе попыток добиться урегулирования конфликта в Украине не только не принесли желаемых результатов, но и прибавили Владимиру Путину уверенности в себе. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Автор материала подчеркивает, что произошедшее накануне нарушение воздушного пространства Польши группой российских беспилотников, участвовавших в очередной атаке на украинские города — беспрецедентный случай, имевший шансы закончиться прямым военным столкновением сил России и НАТО.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Власти Польши и других стран-участниц альянса утверждают, что произошедшее — не случайность или результат технического сбоя, а намеренная попытка проверить, как будет реагировать Североатлантический альянс в такой ситуации. 

Издание отмечает, что наилучший курс для ракет и беспилотников, атакующих цели в западной Украине, пролегает через воздушное пространство Польши. Тем не менее до сих пор Россия старалась не допускать их пролета над польской территорией — предположительно, чтобы не рисковать возникновением прямой конфронтации с НАТО.

Однако последние события показывают, что Путин осмелел. Об этом говорит не только инцидент, который в НАТО назвали «проверкой» со стороны Москвы, но и удары по украинским городам, мощность которых неизменно растет с момента вступления Трампа в должность президента.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Такие перемены в поведении Путина издание называет прямым следствием «исключительно безответственной и некомпетентной дипломатии» в исполнении Трампа и его команды.

«Лесть Дональда Трампа в адрес своего российского коллеги на саммите на Аляске, постоянные отказы США ужесточить санкции и постоянный поток бессмысленных “крайних сроков” убедили Путина в том, что он может спокойно пойти дальше — усилив удары по Украине и нарушая воздушное пространство НАТО», — говорится в публикации.

«Последний пункт — самый показательный», — подчеркивает издание. «Путин демонстрирует свое полное презрение к усилиям Америки по прекращению войны в Украине и ведет себя так, потому что убежден, что даже сейчас Трамп не предпримет никаких ответных мер», — пишет The Telegraph.

При этом, по мнению автора публикации, следующим этапом эскалации, вероятно, станет использование Россией воздушного пространства Польши для пролета уже не беспилотников, а ракет.

