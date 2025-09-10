Путина обвинили в проверке готовности Запада к войне

В ночь на 10 сентября польские военные подняли истребители и сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Как сообщили власти, все произошло неподалеку от границы с Украиной и Беларусью. Politico пишет, что этот инцидент выглядит как эскалация со стороны Владимира Путина, направленная на проверку обороноспособности НАТО.

Министр обороны Польши Владислав Коссиняк-Камыш заявил, что «польские и союзнические радиолокационные системы отследили около десятка объектов, нарушивших воздушное пространство» страны. Часть из них признали потенциально опасными и уничтожили. Так, обломки одного из сбитых дронов упали на деревенский дом, обошлось без жертв.

«Нет сомнений, что эта провокация несравнимо опаснее для Польши, чем любые предыдущие», — заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Он также подчеркнул, что страна сейчас находится ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что это «самое серьезное нарушение европейского воздушного пространства Россией с начала войны». «Есть основания полагать, что оно было преднамеренным, а не случайным», — написала она в соцсети X.

В Германии также усомнились в случайности этого инцидента. Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что «нет абсолютно никаких оснований полагать, что это была ошибочная коррекция курса или что-то подобное».

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил: «Очевидно, что Путин не заинтересован в мире, не заинтересован в прекращении огня. Он провоцирует нас, издевается над нами, и единственной реакцией может быть еще большая поддержка Украины и попытка максимально ослабить российскую экономику».

О том, что Кремль тестирует оборону Запада, сказал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Россия преднамеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала Польшу с помощью беспилотников. Это, без сомнения, совершенно осознанная стратегия, чтобы протестировать систему возможных западных ответов и доказать ее отсутствие», — написал он в соцсети X.

В Москве инцидент комментировать отказались. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал лишь, что запросы от руководства Польши на контакты не поступали. Позже российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по территории Украины, добавив, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».

В Беларуси инцидент с дронами объяснили помехами радиолокации и подчеркнули, что предупреждали Варшаву об угрозе.

Ранее европейские политики уже обвиняли Путина в попытке проверить боеготовность НАТО. Такие заявления прозвучали после того, как ночью 20 августа беспилотник упал на кукурузное поле в селе в 100 километрах к юго-западу от Варшавы и взорвался.