EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путина обвинили в проверке готовности Запада к войне

2 минуты чтения 18:14 | Обновлено: 18:39

В ночь на 10 сентября польские военные подняли истребители и сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Как сообщили власти, все произошло неподалеку от границы с Украиной и Беларусью. Politico пишет, что этот инцидент выглядит как эскалация со стороны Владимира Путина, направленная на проверку обороноспособности НАТО.

Министр обороны Польши Владислав Коссиняк-Камыш заявил, что «польские и союзнические радиолокационные системы отследили около десятка объектов, нарушивших воздушное пространство» страны. Часть из них признали потенциально опасными и уничтожили. Так, обломки одного из сбитых дронов упали на деревенский дом, обошлось без жертв.

«Нет сомнений, что эта провокация несравнимо опаснее для Польши, чем любые предыдущие», — заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Он также подчеркнул, что страна сейчас находится ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что это «самое серьезное нарушение европейского воздушного пространства Россией с начала войны». «Есть основания полагать, что оно было преднамеренным, а не случайным», — написала она в соцсети X.

В Германии также усомнились в случайности этого инцидента. Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что «нет абсолютно никаких оснований полагать, что это была ошибочная коррекция курса или что-то подобное».

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил: «Очевидно, что Путин не заинтересован в мире, не заинтересован в прекращении огня. Он провоцирует нас, издевается над нами, и единственной реакцией может быть еще большая поддержка Украины и попытка максимально ослабить российскую экономику».

О том, что Кремль тестирует оборону Запада, сказал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Россия преднамеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала Польшу с помощью беспилотников. Это, без сомнения, совершенно осознанная стратегия, чтобы протестировать систему возможных западных ответов и доказать ее отсутствие», — написал он в соцсети X.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

В Москве инцидент комментировать отказались. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал лишь, что запросы от руководства Польши на контакты не поступали. Позже российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по территории Украины, добавив, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались».

В Беларуси инцидент с дронами объяснили помехами радиолокации и подчеркнули, что предупреждали Варшаву об угрозе.

Ранее европейские политики уже обвиняли Путина в попытке проверить боеготовность НАТО. Такие заявления прозвучали после того, как ночью 20 августа беспилотник упал на кукурузное поле в селе в 100 километрах к юго-западу от Варшавы и взорвался.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 