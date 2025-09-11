Мужское репродуктивное здоровье возьмут под контроль в России

В России могут появиться отдельные медицинские центры для контроля за мужским репродуктивным здоровьем. На форуме «Демография 2.0. Перезагрузка» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что забота о возможности иметь детей не должна быть только женской обязанностью. По ее словам, растущее число случаев бесплодия делает особенно важной своевременную диагностику и лечение, и для этого мужчинам нужны собственные «консультации». Фрагмент выступления опубликовал телеграм-канал «Кровавая барыня».

Матвиенко отметила, что в некоторых регионах уже действует практика, когда в одном здании часть помещений отведена для женской консультации, а другая — для мужской, с отдельным входом. Такой формат, по ее мнению, упрощает мужчинам обращение за медицинской помощью. «Вот заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано “женская консультация”, — да он никогда в жизни не пойдет», — сказала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что именно ранняя врачебная помощь позволяет сохранить семьи, которые хотят иметь детей. А создание сети «мужских консультаций» должно стать частью государственной демографической политики, уточнила Матвиенко.

Говоря о факторах, которые побуждают семьи заводить детей, Матвиенко также напомнила о роли городской инфраструктуры. Наличие детских садов, школ, поликлиник, спортивных площадок и других удобств, по ее словам, сильно влияет на решение о рождении ребенка. В качестве примера она привела Москву, где, по ее оценке, сформирован высокий стандарт условий для семей с детьми.

Матвиенко подчеркнула, что сочетание качественной медицинской помощи для мужчин и развитой городской инфраструктуры может стать серьезной поддержкой демографической политики государства.

Ранее в провластном Всероссийском центре изучения общественного мнения рассказали об одной из причин снижающихся показателей рождаемости в России. Как заявил гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов, россияне не хотят рожать детей из-за желания «пожить для себя».