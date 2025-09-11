Контроль за российскими арендодателями ужесточили

В последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) заметно ужесточила контроль за уплатой налогов арендодателями. Опрошенные РИА «Новости» эксперты заявили, что теперь служба собирает данные не только от арендаторов и соседей, но и от банков, порталов объявлений, силовиков и госорганов.

По данным старшего налогового консультанта TaxCompliance Анастасии Аржановой, ФНС сейчас более придирчиво и тщательно подходит к проверкам арендодателей на предмет уплаты налогов от сдачи жилья, чем раньше.

«Основной фактор, который способствует этому, конечно, массовая автоматизация контроля и цифровизация ФНС. Налоговые органы перешли от выборочных проверок по жалобам к системному, тотальному анализу данных. Источники информации стали практически неисчерпаемыми», — сказала Аржанова.

Она утверждает, что сотрудники ФНС в настоящее время собирают данные из широкого круга источников. Так, например, согласно статье 86 Налогового кодекса, в службу автоматически поступают данные обо всех движениях на счетах физических и юридических лиц. Система, как отмечает эксперт, ищет стабильные поступления, характерные для арендных платежей.

Кроме того, по словам Аржановой, налоговики также мониторят крупные порталы с объявлениями о недвижимости.

В пресс-службе «Циана» пояснили, что у порталов объявлений нет обязанности предоставлять данные в ФНС. Однако, как подчеркнула руководитель департамента аренды агентства недвижимости «Миэль» Мария Жукова, простой мониторинг подобных сайтов позволяет налоговикам определить кто и на каких условиях сдает жилье в России. Таким образом налоговики могут сопоставить информацию из объявлений с доходами владельца квартиры, добавила Аржанова.

По ее словам, еще одними важными источниками информации для налоговых органов, являются Росреестр и МВД, чьи территориальные подразделения ведут учет граждан по месту жительства. В пресс-службе Росреестра сообщили, что договор аренды квартиры, заключенный на год и более, подлежит регистрации в едином государственном реестре недвижимости. Эти данные, как сообщается, Росреестр обязан предоставлять в ФНС.

«Таким образом, квартира с зарегистрированной арендой, по которой не подаются декларации и не платится налог, с высокой вероятностью попадет в поле зрения налоговых органов как объект с высоким риском», — сказал старший юрист группы «Гришин, Павлова и партнеры» Максим Качнов.

По его словам, именно из-за повышенного внимания к договорам аренды, зарегистрированным в Росреестре, многие предпочитают заключать их на срок менее одного года — чтобы избежать обязательной регистрации.

РИА «Новости» пишет, что за несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. В случае, если налоговая установит, что неуплата была умышленной, штраф может увеличиться до 40%.

В марте сервис «Яндекс.Аренда» и компания «Циан» отметили снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся с сентября 2024 года. По данным «Яндекс.Аренды», с того момента ставки упали на 17,3%, а с февраля 2025 года — на 2,3%.

В «Циан» подсчитали, что стоимость аренды самого востребованного сегмента — однокомнатных квартир — в марте 2025 года снизилась на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем 2024-го, составив в среднем 39 900 рублей в месяц.



