EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Контроль за российскими арендодателями ужесточили

2 минуты чтения 13:56

В последние годы Федеральная налоговая служба (ФНС) заметно ужесточила контроль за уплатой налогов арендодателями. Опрошенные РИА «Новости» эксперты заявили, что теперь служба собирает данные не только от арендаторов и соседей, но и от банков, порталов объявлений, силовиков и госорганов.

По данным старшего налогового консультанта TaxCompliance Анастасии Аржановой, ФНС сейчас более придирчиво и тщательно подходит к проверкам арендодателей на предмет уплаты налогов от сдачи жилья, чем раньше.

«Основной фактор, который способствует этому, конечно, массовая автоматизация контроля и цифровизация ФНС. Налоговые органы перешли от выборочных проверок по жалобам к системному, тотальному анализу данных. Источники информации стали практически неисчерпаемыми», — сказала Аржанова. 

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Она утверждает, что сотрудники ФНС в настоящее время собирают данные из широкого круга источников. Так, например, согласно статье 86 Налогового кодекса, в службу автоматически поступают данные обо всех движениях на счетах физических и юридических лиц. Система, как отмечает эксперт, ищет стабильные поступления, характерные для арендных платежей.

Кроме того, по словам Аржановой, налоговики также мониторят крупные порталы с объявлениями о недвижимости.

В пресс-службе «Циана» пояснили, что у порталов объявлений нет обязанности предоставлять данные в ФНС. Однако, как подчеркнула руководитель департамента аренды агентства недвижимости «Миэль» Мария Жукова, простой мониторинг подобных сайтов позволяет налоговикам определить кто и на каких условиях сдает жилье в России. Таким образом налоговики могут сопоставить информацию из объявлений с доходами владельца квартиры, добавила Аржанова.

По ее словам, еще одними важными источниками информации для налоговых органов, являются Росреестр и МВД, чьи территориальные подразделения ведут учет граждан по месту жительства. В пресс-службе Росреестра сообщили, что договор аренды квартиры, заключенный на год и более, подлежит регистрации в едином государственном реестре недвижимости. Эти данные, как сообщается, Росреестр обязан предоставлять в ФНС.

«Таким образом, квартира с зарегистрированной арендой, по которой не подаются декларации и не платится налог, с высокой вероятностью попадет в поле зрения налоговых органов как объект с высоким риском», — сказал старший юрист группы «Гришин, Павлова и партнеры» Максим Качнов.

По его словам, именно из-за повышенного внимания к договорам аренды, зарегистрированным в Росреестре, многие предпочитают заключать их на срок менее одного года — чтобы избежать обязательной регистрации.

РИА «Новости» пишет, что за несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. В случае, если налоговая установит, что неуплата была умышленной, штраф может увеличиться до 40%.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В марте сервис «Яндекс.Аренда» и компания «Циан» отметили снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся с сентября 2024 года. По данным «Яндекс.Аренды», с того момента ставки упали на 17,3%, а с февраля 2025 года — на 2,3%.

В «Циан» подсчитали, что стоимость аренды самого востребованного сегмента — однокомнатных квартир — в марте 2025 года снизилась на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем 2024-го, составив в среднем 39 900 рублей в месяц.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 