Общество

Названы самые популярные у зумеров направления для путешествий

2 минуты чтения 23:49

Популярный онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb составил рейтинг городов, которые чаще всего выбирают представители поколения Z для путешествий. В статье говорится, что зумеры стремятся максимально использовать межсезонье, из-за чего количество их поисковых запросов о путешествиях выросло на 26% этой осенью.

Отмечается, что зумеры чаще уезжают за границу в длительные путешествия. Платформа объяснила это снижением цен на поездки осенью, что сделало их более доступными для молодежи. Так, Airbnb ссылается на недавний опрос Focaldata, который показал, что доступность путешествий играет важную роль для более чем 80% зумеров, а 42% респондентов считают, что путешествовать осенью выгодно.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

По данным Airbnb, самым популярным направлением у зумеров этой осенью стал Париж. Платформа отмечает, что рейтинг в целом демонстрирует тягу представителей поколения Z к «доступной роскоши» — осенью зумеры часто отправляются в путешествия по городам, в которых давно хотели побывать.

Далее в списке идут Осака в Японии, Дубай в ОАЭ, Майами в США, Порту в Португалии, Картахена в Колумбии, британский Лондон, немецкий Мюнхен, Мехико и Сантьяго в Чили.

Также Airbnb отмечает, что предпочитающие пляжный отдых зумеры выбирают для этого малоизвестные города. В их число вошли японский город Наха, Ипожука в Бразилии, Эрисейра в Португалии, остров Сан-Андрес в Карибском море, входящий в состав Колумбии, и Прайя-Гранди в Бразилии.

Ранее сообщалось, что зумеры начали снимать необычное жилье через инстаграм, поскольку платформа оказалась удобной для презентации квартир и комнат.

