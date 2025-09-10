На бывшего игрока сборной России завели уголовное дело

Против бывшего нападающего сборной России по футболу Федора Смолова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 28 мая в одном из кафе на Большой Никитской улице в Москве между Смоловым и другим посетителем произошла драка. Телеграм-канал Baza уточняет, что это произошло в том же филиале «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник ТАСС сообщил, что в результате драки пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь. Его опросили в лечебном учреждении, а потом он продолжил восстановление по месту жительства. При этом Смолова сразу опросить не удалось, так как он находился за пределами РФ.

5 июля следствие отказало в возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС. Однако затем проверка была продолжена. Также идет проверка по жалобе Смолова на вымогательство.

Baza утверждает, что в «Кофемании» у Смолова начался конфликт с бизнесменами Владимиром Кузьминовым и Андреем Попелухой. После этого футболист якобы ударил мужчин и сломал челюсть одному из них.

По данным телеграм-канала, после этого один из предпринимателей начал угрожать футболисту выложить запись происшествия в интернет и потребовал компенсацию. Утверждается, что после этого Смолов перевел ему на счет миллион рублей, после чего требования возросли до трех миллионов, а позднее — до 20 миллионов. С новыми требованиями Смолов не согласился и заявил, что будет отвечать по закону.

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 Уголовного кодекса). По этой статье Смолову грозит до трех лет лишения свободы. В качестве более мягких видов наказания эта статья предусматривает ограничение свободы или обязательные работы на срок до трех лет либо шестимесячный арест.