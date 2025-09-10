EN
Криминал

На бывшего игрока сборной России завели уголовное дело

2 минуты чтения 13:53

Против бывшего нападающего сборной России по футболу Федора Смолова возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 28 мая в одном из кафе на Большой Никитской улице в Москве между Смоловым и другим посетителем произошла драка. Телеграм-канал Baza уточняет, что это произошло в том же филиале «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Источник ТАСС сообщил, что в результате драки пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь. Его опросили в лечебном учреждении, а потом он продолжил восстановление по месту жительства. При этом Смолова сразу опросить не удалось, так как он находился за пределами РФ.

5 июля следствие отказало в возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС. Однако затем проверка была продолжена. Также идет проверка по жалобе Смолова на вымогательство.

Baza утверждает, что в «Кофемании» у Смолова начался конфликт с бизнесменами Владимиром Кузьминовым и Андреем Попелухой. После этого футболист якобы ударил мужчин и сломал челюсть одному из них.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

По данным телеграм-канала, после этого один из предпринимателей начал угрожать футболисту выложить запись происшествия в интернет и потребовал компенсацию. Утверждается, что после этого Смолов перевел ему на счет миллион рублей, после чего требования возросли до трех миллионов, а позднее — до 20 миллионов. С новыми требованиями Смолов не согласился и заявил, что будет отвечать по закону.

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 Уголовного кодекса). По этой статье Смолову грозит до трех лет лишения свободы. В качестве более мягких видов наказания эта статья предусматривает ограничение свободы или обязательные работы на срок до трех лет либо шестимесячный арест.

