Названа стоимость самого дорогого летнего тура в России

Самый дорогой летний тур на территории России в 2025 году обошелся отдыхающим в 4,3 миллиона рублей, за эти деньги семья из четырех человек купила себе восьмидневный тур на Байкал. При этом в эту сумму не вошли затраты на перелет, сообщает РБК со ссылкой на слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Среди бронирований иностранцев в России самым дорогим оказался тур для гостей из неназванной арабской страны — они катались на танках, это обошлось им в 31 тысячу долларов (почти 2,6 миллиона рублей) на человека. Представитель АТОР не рассказала, что еще входило в эту программу, и как долго туристы пользовались военной техникой.

Рейтинг самых дорогих зарубежных туров мира возглавил отдых шести человек в Турции на вилле в комплексе Max Royal. Пакет обошелся покупателям в 34 миллиона рублей. Директор АТОР Александр Брагин рассказал и о статистике по онлайн-бронированиям отелей. Внутри России рекордной прошедшим летом оказалась бронь люкса в сочинском пятизвездочном отеле горного кластера для трех взрослых и ребенка на четыре ночи. Она обошлась им в 401 тысячу рублей.

Самое дорогое бронирование за рубежом в летний сезон 2025 года стоило 2,5 миллиона рублей — эту сумму выплатила семья из двух взрослых и троих детей за отдых в турецкой Анталье. Она проживала в пятизвездочном отеле 20 дней, пишут журналисты.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours сообщал о значительном росте стоимости внутреннего туризма в России за два года. Так, летом 2023 года тур внутри России на двоих сроком 7-10 дней можно было забронировать в среднем за 72 892 рубля. В 2025 году такая поездка обойдется уже в 89 406 рублей.