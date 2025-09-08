Озвучены темпы роста цен на путешествия по России

Внутренний туризм в России за последние два года серьезно подорожал. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

Так, в компании рассказали, что летом 2023 года тур внутри России на двоих сроком 7-10 дней можно было забронировать в среднем за 72 892 рубля. При этом годом позже средняя стоимость бронирования такого тура составила уже 79 335 рублей, а теперь такая поездка обойдется уже в 89 406 рублей.

При этом, по данным Onlinetours, самыми популярным направлениями для внутреннего российского туризма остаются курорты Краснодарского края, в частности, города Сочи и Адлер. Отдых там подорожал примерно так же, как и на других направлениях. Так, на сегодняшний день средний чек бронирования тура в Сочи составил 122 845 рублей, показав за год рост на 25 тысяч рублей. Таким образом подорожание составило чуть более 25%.

В то же время в компании отметили, что за два последних года интерес туристов к отдыху на российских курортах вырос почти в полтора раза. Благодаря этому, Россия вошла в топ-5 самых популярных направлений для отдыха среди российских туристов вместе с Турцией, Египтом, Таиландом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В августе РБК, ссылаясь на участников рынка, писал, что россияне начали бронировать зимние туры раньше обычного. Собеседники издания в компания-туроператорах объяснили это прогнозами ранних снегопадов и выгодным курсом доллара. Так, по словам, руководителя международных проектов «Слетать.ру» и управляющего директора туроператора Let’s Fly Любови Ворониной, в этом году российские туристы стали бронировать зарубежные отели для «зимовки» в два раза чаще и на пять с половиной месяцев раньше, чем в 2024 году.