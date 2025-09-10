EN
Экономика

Рубль сильно подешевел

2 минуты чтения 11:41 | Обновлено: 12:06

Внебиржевой курс доллара превысил 85 рублей, а евро стоит уже почти 100 рублей. Это следует из данных торгов на сайте Investing.com. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что российская валюта вступила в фазу ослабления, которая продлится до конца года.

Основными факторами ослабления рубля они называют ухудшение платежного баланса России, рост спроса на иностранную валюту, нестабильность цен на сырье, а также геополитическую неопределенность. Согласно прогнозам, к концу 2025 года курс доллара может достичь 90 рублей.

«Укрепление реального курса рубля снижает конкурентоспособность российского экспорта»,— цитирует «Коммерсантъ» экспертов Института Гайдара. По их оценкам, если цена на нефть марки Brent сохранится на уровне 65–75 долларов за баррель, то среднегодовой курс рубля сложится в диапазоне 80–90 рублей за доллар.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Примерно такой же прогноз дают в Газпромбанке. Аналитики считают, что во второй половине 2025 года доллар будет стоить около 90 рублей. Дарья Тарасенко из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка пояснила, что на курс влияет «обострение геополитической напряженности», которая приводит к усилению волатильности на сырьевых рынках.

«С точки зрения более фундаментальных факторов (торговые противоречия, замедление мирового роста) ожидается, что экспортные цены продолжат оставаться низкими: уровень сырьевого индекса ЦЦИ в первой половине 2025 года соответствовал валютному курсу выше 100 рублей за доллар», — подчеркнула она. 

При этом Тарасенко отметила, что в первой половине года рубль не дешевел из-за снижения потребительской активности, падения спроса на импорт, а также благодаря тому, что Центробанк продавал валюту. 

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

В свою очередь, в Райффайзенбанке отмечают, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ делает российские активы менее привлекательными для инвесторов. Дополнительным фактором давления на российскую валюту там назвали санкции. Так, новые торговые тарифы со стороны США и ЕС могут увеличить скидку на российскую нефть, а также ограничить экспорт отдельных товаров. Кроме того, в Райффайзенбанке отметили, что спрос на валюту среди россиян растет из-за геополитической неопределенности. 

Накануне Центробанк впервые с апреля этого года установил официальный курс доллара на 10 сентября выше 83 рублей, а курс евро — выше 98 рублей впервые с февраля.

