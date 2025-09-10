Пугачева рассказала о своем отказе переехать из СССР в США

Российская певица Алла Пугачева впервые после вторжения России в Украину дала большое интервью. В разговоре с журналисткой Екатериной Гордеевой она объяснила, почему в советские годы отклонила предложения, которые могли обеспечить ей карьеру за рубежом, и осталась.

По словам певицы, у нее действительно было множество приглашений от западных коллег. В частности, участники группы ABBA предложили роль Светланы в мюзикле «Шахматы». Она призналась, что испытала огромную радость, услышав это предложение, но сидящая рядом переводчица из посольства сказала ей на русском языке, что приглашение принимать нельзя. «У вас в Советском союзе семья, родители, дочь — мало ли что будет? И у меня слезы градом, ничего не могу с собой поделать. А они [участники ABBA] думают, что я от счастья плачу: Alla, don’t cry! И я даже не знаю, как им это сказать», — рассказала Пугачева.

Она отметила, что шведские музыканты пытались убедить ее согласиться, обещали помочь перевезти в Швецию всю ее семью. Однако, по словам Пугачевой, отказ был единственно возможным решением: «Я им говорю: да вы не понимаете, если я не вернусь в Россию — это не я!»

Певица также рассказала, что у нее были и другие варианты покинуть страну, включая фиктивный брак с неназванным кандидатом, который позволил бы выехать в США. Однако и от этого она отказалась. «Ну не могла я! Пять дней за границей — и у меня уже тоска по дому. Не по родине, а по дому. Мне скучно, мне непонятно все, я настолько русский человек — я не представляла жизни без России. Просто не представляла. А вот теперь, как видишь, не только представляю, а реализую это», — сказала певица.

Почти четырехчасовое интервью с Пугачевой вышло на YouTube-канале Екатерины Гордеевой. В нем певица рассказала подробно о своем отъезде из России в 2022 году, о политических взглядах и о творчестве. Последнее большое интервью, как пишет «Медуза», Алла Пугачева давала актеру Олегу Меньшикову семь лет назад.