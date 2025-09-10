EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Пугачева рассказала о своем отношении к Монеточке и Моргенштерну

2 минуты чтения 17:53 | Обновлено: 17:54

Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой поделилась мнением о современных российских артистах, включая Лизу Монеточку и Моргенштерна. И рассказала, какую музыку сама предпочитает слушать сегодня.

По словам Пугачевой, Монеточка производит на нее приятное впечатление. «Очень интересная! Очень умненькая и такая своеобразная», — прокомментировала певица. Она выразила огорчение из-за того, что творчество Монеточки пытаются «затирать», и подчеркнула, что эту исполнительницу, напротив, следует слушать, «как подсказку».

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

К Моргенштерну певица также отнеслась положительно: «Мне он всегда нравился. Он талантливейший “саморежиссер”, интересная у него такая подача». Однако призналась, что, по ее мнению, в начале карьеры он склонен был к эпатажным перегибам, чтобы «запомниться именно таким».

Среди тех, кто ей близок, певица назвала Стаса Пьеху, Анатолия Цоя, Диму Билана, а также молодого исполнителя Жору Гранжа. Среди совсем молодых артистов с «большим будущим» она выделила Алису Голомысову. 

Пугачева рассказала, что в целом мало следит за российской эстрадой и не всегда понимает тексты современных песен. Однако, по ее словам, оценки ставит прежде всего публика. «Если мне не нравится, это не значит, что это плохо», — подчеркнула певица. Она призналась, что сейчас в ее плейлисте преимущественно пение птиц — лесных и полевых.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Пугачева также осудила давление на российских комиков и заметила, что по-настоящему мудрый правитель не стал бы этого допускать. Она напомнила, что во все времена именно шуты имели право говорить правду и доносили до власти реальные настроения общества. Отказываться от таких голосов, подчеркнула певица, опасно и недальновидно. «Умные цари всегда имели шутов для того, чтобы они им говорили истину. Самые умные люди были шуты — отказываться от них не советую», — резюмировала певица.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 