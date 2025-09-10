Пугачева рассказала о своем отношении к Монеточке и Моргенштерну

Алла Пугачева в интервью Екатерине Гордеевой поделилась мнением о современных российских артистах, включая Лизу Монеточку и Моргенштерна. И рассказала, какую музыку сама предпочитает слушать сегодня.

По словам Пугачевой, Монеточка производит на нее приятное впечатление. «Очень интересная! Очень умненькая и такая своеобразная», — прокомментировала певица. Она выразила огорчение из-за того, что творчество Монеточки пытаются «затирать», и подчеркнула, что эту исполнительницу, напротив, следует слушать, «как подсказку».

К Моргенштерну певица также отнеслась положительно: «Мне он всегда нравился. Он талантливейший “саморежиссер”, интересная у него такая подача». Однако призналась, что, по ее мнению, в начале карьеры он склонен был к эпатажным перегибам, чтобы «запомниться именно таким».

Среди тех, кто ей близок, певица назвала Стаса Пьеху, Анатолия Цоя, Диму Билана, а также молодого исполнителя Жору Гранжа. Среди совсем молодых артистов с «большим будущим» она выделила Алису Голомысову.

Пугачева рассказала, что в целом мало следит за российской эстрадой и не всегда понимает тексты современных песен. Однако, по ее словам, оценки ставит прежде всего публика. «Если мне не нравится, это не значит, что это плохо», — подчеркнула певица. Она призналась, что сейчас в ее плейлисте преимущественно пение птиц — лесных и полевых.

Пугачева также осудила давление на российских комиков и заметила, что по-настоящему мудрый правитель не стал бы этого допускать. Она напомнила, что во все времена именно шуты имели право говорить правду и доносили до власти реальные настроения общества. Отказываться от таких голосов, подчеркнула певица, опасно и недальновидно. «Умные цари всегда имели шутов для того, чтобы они им говорили истину. Самые умные люди были шуты — отказываться от них не советую», — резюмировала певица.