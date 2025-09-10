Пугачева обратилась к своим поклонникам в России

Алла Пугачева обратилась к своей аудитории в России. Она подчеркнула, что не потеряла связи с людьми, которые продолжают ее любить и поддерживать, несмотря на обстоятельства последних лет. Заявление певицы прозвучало в завершении интервью журналистке Екатерине Гордеевой.

«Спасибо вам за счастье общения с вами, спасибо за взаимную любовь и поддержку все эти годы, все эти полвека. Спасибо за то, что вы и сейчас рядом. И не надо мне даже говорить — молчите, я это знаю», — сказала певица, заметно волнуясь и сдерживая слезы.

Пугачева призналась, что продолжает страдать и переживать за тех, кто остался в России. Она отметила, что многим людям свойственно гордиться вещами, за которыми скрываются серьезные проблемы: «Им скажут, что это хорошо — они и гордятся. Истории не знают — гордятся историей. Лекарств нет — гордятся здравоохранением. Вот это показушное все — это, конечно, трагедия».

Обращаясь к своим поклонникам, артистка призвала их учиться говорить правду и стремиться к созиданию, а не к разрушению. «Надо молиться на мир, а не смаковать войну», — добавила Пугачева. Она также предостерегла от поспешных и злых суждений о других людях, особенно если их не знаешь лично.

Чтобы показать, насколько привычка к терпению и смирению укоренилась в общественном сознании россиян, Пугачева вспомнила старый советский анекдот. В этом анекдоте по всей стране объявляют, что на следующий день в десять утра всех собирают на Красной площади для казни. Люди послушно собираются и лишь уточняют: «Веревки свои приносить или выдадут?» По словам певицы, этот сюжет хорошо иллюстрирует готовность россиян безропотно подчиняться любым распоряжениям власти. «Вот такой терпеливый народ — на все готов», — сказала она.