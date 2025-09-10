EN
Общество

Пугачева рассказала о спросившем у нее совета Горбачеве и встрече с Ельциным

2 минуты чтения 16:43 | Обновлено: 17:39

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев обращался за советом к певице Алле Пугачевой — он хотел узнать у нее секреты ведения дискуссий и дебатов. Об этом Пугачева рассказала в интервью журналистке Катерине Гордеевой.

Певица сообщила, что Горбачев связался с ней вскоре после избрания президентом страны, выборы состоялись в марте 1990 года. Пугачева получила звонок, во время которого собеседник передал, что с ней хочет поговорить глава СССР. Изначально она не поверила в это, но просьба оказалась реальной.






Пугачева посоветовала политику быть открытым и честным, а также переспрашивать, если он не понял собеседника. «Он уже совсем старенький приглашал, но я что-то не смогла пойти, очень жалею», — рассказала певица о последующих разговорах с Горбачевым. По словам Пугачевой, во время первого телефонного разговора глава СССР признался, что «учился» на ее интервью.

Также Пугачева рассказала о своей встрече с первым президентом России Борисом Ельциным. Она произошла уже после ухода политика со своего поста в 1999 году — певица пришла в нему в гости вместе с композитором и продюсером Игорем Крутым. «И потом, честно тебе скажу, после этой встречи напились и говорим: «Какой классный чувак»», — сказала Пугачева Гордеевой.






При этом ранее Пугачева, по ее словам, отказалась участвовать в медиакампании «Голосуй или проиграешь», которая проходила в рамках избирательной кампании Бориса Ельцина перед президентскими выборами 1996 года. Она не назвала причин, по которым приняла это решение, сказав лишь, что не захотела этого делать. Также певица рассказала, что ранее голосовала и за Владимира Путина. «Вообще все то, что я думала, он это говорил. Это просто кумир. Какой человек!» — описала свои мысли того периода Пугачева.

