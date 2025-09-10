EN
Родителям дали советы перед покупкой первого смартфона ребенку

2 минуты чтения 12:32

Перед покупкой первого смартфона ребенку родителям стоит учесть немало факторов — от выбора подходящей модели до обеспечения безопасности в интернете. Газета The Guardian собрала несколько важных рекомендаций, которые помогут сделать использование гаджетов безопасным и полезным для ребенка.

В первую очередь родителям нужно определиться с бюджетом и выбрать необходимую модель. Для первого смартфона подойдут недорогие устройства на базе Android. iPhone от Apple — более дорогой вариант, но в интернете можно найти и доступные по цене старые модели.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Ребенку также можно подарить и свой старый смартфон, заменив в нем аккумулятор, чехол и выполнив сброс до заводских настроек. Такой вариант поможет существенно сэкономить деньги, но важно учесть выпускает ли производитель обновления для этой модели. Кнопочный телефон — тоже хороший вариант, однако его функционал будет ограничен.

После выбора смартфона, ребенку необходимо помочь с настройкой учетной записи. Детям до 13 лет Apple и Google позволяют создать детскую учетную запись, которая будет привязана к аккаунту одного из родителей. Благодаря этой функции, родитель может установить лимиты экранного времени, заблокировать определенные приложения, ограничить доступ к контенту и отслеживать местоположение ребенка.

Далее родителям стоит объяснить ребенку основы безопасности в интернет-пространстве. В эпоху цифровизации многие мошенники охотятся на неопытных и плохо осведомленных пользователей, пытаясь заполучить от них личные данные. Последствия бывают серьезными — например, на имя пользователя могут открыть банковские счета. Родителям в данном случае рекомендуется откровенно поговорить с ребенком о том, что нельзя делиться в интернете личной информацией. 

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Кроме того, взрослым важно научить детей создавать надежные пароли, а затем вместе установить их, чтобы запомнить. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании рекомендует использовать длинный и устойчивый к взлому пароль — например, три случайных слова без пробелов.

Смартфоны часто теряются или их воруют, поэтому взрослым советуют проверять, работает ли на устройстве ребенка функция геолокации. Местоположение гаджета на базе Android можно определить через приложение Family Link. В случае с iPhone для поиска потерянного устройства можно использовать Family Sharing.

